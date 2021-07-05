Giữa lúc cộng đồng mạng đang xôn xao trước việc bà Phương Hằng và Vy Oanh tranh cãi vì tiền từ thiện, trong đó có 15 triệu liều vắc xin chống Covid-19, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã "nhanh gọn lẹ" ủng hộ 100 triệu vào quỹ vắc xin.

Những ngày gần đây, CĐM liên tục ngập trong drama không ngớt giữa bà Phương Hằng và Vy Oanh, khi cả hai liên tục thách thức nhau tăng tiền từ thiện. Nữ ca sĩ còn không quên nhắc nhở bà Phương Hằng về "lời hứa" 15 triệu liều vắc xin mà nữ đại gia từng mạnh miệng tuyên bố trong một livestream. Giữa lúc tranh cãi về 15 triệu liều vắc xin đang không ngừng nổ ra thì "bà mẹ một con" Hòa Minzy đã "dứt khoát" ủng hộ 100 triệu để phòng chống dịch và mua vắc xin Covid-19.

Sáng nay 5/7, trên trang cá nhân, Hoà Minzy chia sẻ ảnh chuyển khoản thành công tới UBMT Tổ Quốc TP.HCM số tiền quyên góp 100 triệu đồng và hy vọng TP sẽ sớm được bình an. Nữ ca sĩ viết: "Hoà Minzy xin đóng góp 100 triệu cho quỹ để phòng chống và mua vắc xin tại TP.HCM. Sài Gòn mà bệnh thì Hoà cũng đau, vì nơi đây là nơi Hoà chọn làm quê hương thứ 2 của mình! Là nơi Hoà đang sinh sống và giúp Hoà phát triển sự nghiệp mà tui chưa có làm được gì cho Sài Gòn hết! Xin được chung tay giúp cho Sài Gòn sớm được bình an! Mau mau khoẻ để tui còn được đi làm việc và dẫn Bo đi vườn bách thú, Sài Gòn nha”. Bài đăng của Hòa Minzy - Ảnh chụp màn hình Ngay lúc tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp và căng thẳng, hành động của nữ ca sĩ được người hâm mộ liên tục ủng hộ và tán thưởng. Thời gian vừa qua, bà mẹ một con cũng liên tục tham gia rất nhiều các công việc thiện nguyện để chung tay cùng nhau vượt qua đại dịch.

Gia đình 'hoa dâm bụt' cùng nhau hỗ trợ người dân giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nhiều người cũng "tranh thủ" cà khịa Vy Oanh và bà Phương Hằng khi nhiều lận mạnh miệng chi cả trăm, cả nghìn tỷ nhưng vẫn chưa thấy tiền đâu. Nhiều người còn "mỉa mai" số tiền 5 triệu mà Vy Oanh đã từng "khoe" trên trang cá nhân không nhằm nhò gì với Hòa Minzy. Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Hành động ý nghĩa của Hòa Minzy khiến cư dân mạng "réo" tên 2 nhân vật của cuộc chiến bạc tỷ và "chờ đợi" mòn mỏi kết quả sau cùng của drama "tiền từ thiện".

Sao Việt thưởng Tết: Ngọc Trinh tặng cả xấp tiền với ô tô; Hòa Minzy gửi “nóng” 400 triệu Nhiều sao Việt đã vô cùng hào phóng khi thưởng Tết cho nhân viên của mình dù một năm ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều nguồn thu cũng bị ảnh hưởng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-ung-ho-100-trieu-vao-quy-vac-xin-cdm-ngay-lap-tuc-reo-ten-vy-oanh-vao-hoc-hoi-vi-toi-che-che-giau-giau-411286.html