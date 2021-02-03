Quản lý hé lộ tin nhắn được Hòa Minzy thưởng Tết ‘khủng’, nhìn con số mà hoa mắt, chóng mặt là có thật

Hậu trường 03/02/2021 17:49

Cư dân mạng không khỏi choáng váng trước số tiền thưởng Tết mà quản lý Hòa Minzy nhận được từ giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp”.

Là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và đắt show nhất hiện nay, Hòa Minzy có mức cát sê cao ngất ngưởng. Không chỉ chạy show ca nhạc, giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” còn kiếm được thu nhập khủng nhờ các hợp đồng quảng cáo, dự sự kiện…

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Hòa Minzy là một trong những ca sĩ đắt show nhất hiện nay - Ảnh: FB

Mới đây, quản lý Hòa Minzy đã hé lộ thu nhập khủng và thưởng Tết mà anh nhận được từ nữ ca sĩ kèm dòng trạng thái hài hước: “Sau khi đòi ráo riết để có tiền tiêu Tết! Sếp Hoà Nguyễn đã chuyển khoản lương và thưởng Tết. Tết này em lại ấm no rồi. Năm sau nhiều job hơn nữa nha mọi người ơi”.

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Quản lý nữ ca sĩ nhận lương và thưởng Tết 'khủng' - Ảnh: FB

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, chàng quản lý đăng tải tin nhắn nhận được tiền lương và thưởng Tết với con số lên đến 400 triệu từ giọng ca Bắc Ninh. Không cần phải nói, con số này khiến không ít người bất ngờ và choáng váng.

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Hòa Minzy và quản lý - Ảnh: FB

Trước đó, nữ ca sĩ từng gây choáng khi tặng bố mẹ căn nhà cao tầng 2 mặt tiền tại quê nhà. Cuối năm 2020, Hòa Minzy còn mạnh tay chi hẳn 5 tỷ mua xế hộp Mercedes-Benz S 450 L Luxury sang chảnh để thuận tiện cho công việc.

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Căn nhà Hòa Minzy mua cho bố mẹ - Ảnh: FB
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Xế hộp mới tậu của người đẹp - Ảnh: FB

Đầu tháng 1/2021, Hòa Minzy tiếp tục tậu một căn hộ bạc tỷ tại Hà Nội. Theo đó, cô nàng còn đầu tư trang hoàng căn nhà theo phong cách quý tộc châu Âu.

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Căn nhà bạc tỷ ở Hà Nội của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Có thể thấy, dù không quá phô trương cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội nhưng Hòa Minzy lại là đại gia ngầm thứ thiệt của showbiz Việt.

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Từ khóa:   ca sĩ Hòa Minzy Sao Việt Hòa Minzy và bạn trai

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