Chỉ 1 hành động, Lệ Quyên chính thức ‘khẳng định chủ quyền’ với tình trẻ Lâm Bảo Châu

Không còn giấu giếm, Lệ Quyên đăng luôn ảnh tình tứ bên tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu lên trang cá nhân khiến dân mạng bấn loạn.

Tại lễ trao giải “We Choice 2020”, nữ ca sĩ Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu đã chiếm trọn spotlight thảm đỏ khi xuất hiện tình tứ cạnh nhau. Ngay sau đó, cả hai cùng chia sẻ khoảnh khắc trao nhau ánh mắt ngọt ngào lên trang cá nhân như một cách công khai mối quan hệ trước công chúng.

Sau thời gian úp mở, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu dần thoái mái hơn khi nhắc về đối phương trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Cả hai còn bị soi mang nhẫn đôi – Ảnh: FB

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, “nữ hoàng phòng trà” bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng ảnh tình tứ cùng Lâm Bảo Châu kèm dòng trạng thái: “Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets. Cheers! (Tạm dịch: Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư, nhưng nó không phải là bí mật. Nâng ly!)”.

Bài đăng của Lệ Quyên - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Động thái mới nhất này của Lệ Quyên được cho là công khai hẹn hò nam người mẫu kém tuổi cũng như “khẳng định chủ quyền”. Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi: “Tình rất tình, chúc mừng chị”, “Tình yêu chỉ còn sau khi hạ cánh an toàn ở sân ga tình bạn”, “Hạnh phúc viên mãn nha bé ơi. Càng ngày càng xinh chứng tỏ hạnh phúc đong đầy rồi”, “Luôn hạnh phúc với những gì mình lựa chọn cô nhỉ”…

