‘Quên ăn quên ngủ’ để diễn tập phục vụ khán giả, Hoài Linh nằm gục ngay trên sân khấu khiến ai cũng xót xa

Khoảng thời gian cuối năm, Hoài Linh cùng nhiều nghệ sĩ Việt đang tích cực tập luyện những tiết mục hài kịch phục vụ khán giả trong dịp Xuân 2021.

Sau khoảng thời gian dài ở ẩn để chăm lo nhà thờ Tổ, danh hài Hoài Linh đã bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Những ngày cuối năm, nghệ sĩ Hoài Linh đang cùng dàn sao Việt như Nam Thư, Thu Trang - Tiến Luật… chuẩn bị cho các tiết mục phục vụ khán giả vào dịp Tết sắp tới.

Tất bật với công việc từ sáng sớm đến tối muộn, Hoài Linh dường như không có thời gian để nghỉ ngơi. Mới đây, khán giả vô cùng xót xa khi khoảnh khắc nam nghệ sĩ nằm gục trên sàn sân khấu được chia sẻ lên mạng xã hội.

Hoài Linh bận rộn tập kịch cùng đồng nghiệp - Ảnh: FB

Dân mạng xót xa hình ảnh nam nghệ sĩ nằm gục trên sân khấu - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy Hoài Linh đang cùng đồng nghiệp tập kịch. Nam nghệ sĩ ăn mặc giản dị, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi và phải tranh thủ giờ giải lao để nằm xuống sàn chợp mắt.

Chứng kiến hình ảnh này, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Hoài Linh. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận mong nam danh hài cố gắng sắp xếp thời gian ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý trong những ngày chạy show sắp tới: “Anh Tư ráng giữ sức khỏe nha”, “Cố lên chú ơi”, “Chú nhớ ăn uống đầy đủ nha”, “Đừng làm việc quá sức nha anh, thương anh”…

Hoài Linh tranh thủ chợp mắt mọi lúc mọi nơi để lấy lại sức - Ảnh: Internet

Trước đó, khán giả không ít lần bắt gặp nghệ sĩ Hoài Linh ngủ gục ngay trên sân khấu hoặc trong hậu trường vì quá bận rộn.

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