Sắm quà Tết ‘sương sương’ cho bố mẹ, Ngọc Trinh gây choáng khi chi gần 400 triệu mà không thèm hỏi giá

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh mua quà Tết cho bố mẹ một lần nữa khiến cư dân mạng choáng váng trước độ giàu có của cô nàng.

Là một trong những sao nữ giàu có nhất nhì showbiz Việt, Ngọc Trinh không tiếc tiền tậu xế hộp, mua biệt thự và sắm hàng hiệu. Mỗi lần công khai chiến tích mua sắm lên mạng xã hội, “nữ hoàng nội y” lại khiến cư dân mạng phải “đỏ mắt” ghen tỵ.

Ngọc Trinh là một trong những 'yêu nữ hàng hiệu' của Vbiz - Ảnh: FB

Mới đây, Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến người hâm mộ “mắt chữ O, miệng chữ A” khi chia sẻ đoạn clip mua quà Tết cho bố mẹ trên trang cá nhân.

Ngọc Trinh đi mua quà Tết cho bố mẹ - Ảnh: FB

Cụ thể, trong clip đăng tải, người đẹp Trà Vinh diện trang phục gợi cảm, để lộ vòng 1 gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất lại là cách chốt đơn của Ngọc Trinh. Không cần bận tâm giá cả, cô nàng nhanh chóng chọn được những món đồ yêu thích. Chỉ sau 20 phút mua sắm, tổng hóa đơn của Ngọc Trinh lên tới 369 triệu đồng.

Không chỉ rộng rãi chi tiêu cho bản thân, người đẹp Trà Vinh còn rất chịu chi cho những người thân trong gia đình - Ảnh: FB

Trước đó, trong một clip “đập hộp” trên Youtube, Ngọc Trinh từng tuyên bố chỉ cân nhắc khi mua những món đồ trên 2 tỷ, còn dưới con số này thì cô sẽ chốt hạ trong vòng “một nốt nhạc”.

Ngọc Trinh chụp hình cùng bố ruột và mẹ kế - Ảnh: Internet

Dưới đoạn clip, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước độ giàu có “không phải dạng vừa” của Ngọc Trinh. Bên cạnh đó, khán giả cũng dành nhiều lời khen cho sự hiếu thảo của “nữ hoàng nội y” dành cho bố mẹ của mình.

Giữa mùa dịch, con trai nhập viện khiến vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành lo 'sốt vó' Vợ chồng diễn viên Thúy Diễm và Lương Thế Thành không khỏi lo lắng khi con trai nhập viện điều trị giữa lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sam-qua-tet-suong-suong-cho-bo-me-ngoc-trinh-gay-choang-khi-chi-gan-400-trieu-ma-khong-them-hoi-gia-395113.html