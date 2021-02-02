Giữa mùa dịch, con trai nhập viện khiến vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành lo 'sốt vó'

Hậu trường 02/02/2021 15:37

Vợ chồng diễn viên Thúy Diễm và Lương Thế Thành không khỏi lo lắng khi con trai nhập viện điều trị giữa lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm xót xa cho biết hai vợ chồng cô phải đưa con trai Bảo Bảo nhập viện vì bị bệnh. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bà xã Lương Thế Thành không giấu được sự lo lắng: “Con nhập viện giữa lúc dịch bùng phát! Thật sự hoang mang! Tết nhất gì nữa hả trời”.

Qua hình ảnh chia sẻ, con trai Thúy Diễm nằm trên giường bệnh, gương mặt khá mệt mỏi và phải đắp khăn để hạ sốt.

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Vợ chồng Lương Thế Thành lo lắng khi giữa mùa dịch, con trai lại phát bệnh phải nhập viện - Ảnh: FB

Trong khi đó, Lương Thế Thành cũng nhắn nhủ xúc động đến cậu trai cưng trên trang cá nhân: “Con nhập viện giữa lúc dịch bệnh bùng phát, chưa lúc nào cảm thấy hoang mang như lúc này, quá nhiều chuyện ập tới, thật sự muốn gục ngã, nhưng không được phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên Thành ơi. Mau mau khỏe lại để về với ba nha con, ba yêu con nhiều lắm”.

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Bài đăng của nam diễn viên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận động viên, an ủi vợ chồng Thúy Diễm. Bên cạnh đó là những lời hỏi thăm sức khỏe, mong Bảo Bảo mau khỏi bệnh: “Bé Bảo sẽ ổn, sẽ nhanh khỏe, vui đùa với ba mẹ nhanh nà”, “Cố lên nhé mẹ Diễm, ráng lo cho con nhé, thương mẹ Diễm lắm”, “Thương Bảo Bảo, chúc em bé mau khỏe về ăn Tết với ba Thành mẹ Diễm nhé”, “Mong Bảo mau khỏe cho ba mẹ vui nè”...

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

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Gia đình hạnh phúc của Thúy Diễm và Lương Thế Thành - Ảnh: FB

Từ khi con trai Bảo Bảo ra đời, gia đình nhỏ của Thúy Diễm và Lương Thế Thành ngày càng được nhiều người quan tâm, yêu mến. Cậu bé được nhận xét kháu khỉnh, đáng yêu và thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ.

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