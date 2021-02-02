Khoe ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân, Lệ Quyên bị soi mang nhẫn đôi với tình trẻ Lâm Bảo Châu

Khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên vừa đăng tải khoảnh khắc đời thường khoe nhan sắc “thách thức thời gian” đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Cuộc đời em, tiểu thuyết viết vội cũng được 10 tập... Em hứa sẽ viết một cách chân thực nhất khi thong thả hơn. Anh muốn vai phản diện hay chính diện, quân tử hay tiểu nhân. Lau mồ hôi đi xem nào”.
Qua hình ảnh chia sẻ, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” diện trang phục bó sát khoe vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40. Bên cạnh đó, bộ trang sức kim cương đắt tiền của Lệ Quyên cũng khiến nhiều người phải choáng váng.
Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại nằm ở món đồ được cư dân mạng cho là “tín vật tình yêu” của nữ ca sĩ và tình trẻ Lâm Bảo Châu. Cụ thể, trong ảnh, một số cư dân mạng đã tinh ý phát hiện chiếc nhẫn trên ngón trỏ của nữ ca sĩ rất giống với chiếc nhẫn Lâm Bảo Châu thường xuyên đeo. Ngay lập tức, người hâm mộ cho rằng cặp đôi đang cùng mang nhẫn cặp.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên bị soi dùng đồ đôi. Trước đó, cả hai đã nhiều lần bị dân mạng phát hiện sử dụng trang phục và giày dép giống nhau.
Cách đây không lâu, cặp đôi đã chính thức công khai hẹn hò sau khoảng thời gian giữ kín. Hậu công khai, cặp đôi dần thoải mái hơn khi nhắc về đối phương trên mạng xã hội.