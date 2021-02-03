Hơn 3 tháng sau sinh, ‘mẹ bỉm’ Đông Nhi khoe cận body chuẩn đến từng centimet khiến dân tình xuýt xoa

Hậu sinh con đầu lòng, nữ ca sĩ Đông Nhi đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp cùng Phạm Quỳnh Anh kèm dòng trạng thái: “Chị em tụi mình vừa hoàn thành đêm diễn phục vụ Tổ Quốc sau khi được chương trình xét nghiệm an toàn. Chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Mọi người cẩn thận giữ gìn sức khoẻ, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này một lần nữa nhé!”.

Đông Nhi đọ sắc bên đàn chị Phạm Quỳnh Anh trong hậu trường - Ảnh: FB

Nhan sắc thăng hạng của 'mẹ bỉm' Đông Nhi - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh chia sẻ, bà xã Ông Cao Thắng tự tin diện trang phục trắng ôm sát, khoe khéo vòng eo “con kiến” trước ống kính. Có thể thấy, Đông Nhi đã lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà chỉ sau vài tháng sinh con.

Chỉ sau hơn 3 tháng sinh con, Đông Nhi đã lấy lại vóc dáng đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, giọng ca “Ngọc ngào” đã nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhan sắc của bà mẹ 2 con Phạm Quỳnh Anh cũng nhận được nhiều lời “có cánh” từ công chúng: “Hai chị đẹp quá”, “Ai cũng đẹp”, “Xuất sắc mẹ Winnie ơi”, “Xinh quá chị ạ”, “Ôi mới đẻ mà về dáng đẹp thế chị ơi”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Ngày 26/10/2020, Đông Nhi và Ông Cao Thắng hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Cô bé được gọi với tên thân mật là Winnie (tên thật là Ông Yên Nhi). Từ sau khi sinh con, giọng ca “Ngọt ngào” rất tích cực giảm cân để nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh.

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