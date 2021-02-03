Diện đồ ngủ gợi cảm, Quỳnh Nga để lộ vòng 1 căng đầy khiến CĐM ‘nghẹt thở’, Việt Anh vào bình luận 1 câu gây chú ý

Loạt khoảnh khắc mới nhất trên trang cá nhân của nữ diễn viên Quỳnh Nga nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Là người nổi tiếng nên Quỳnh Nga luôn biết cách chăm chút bản thân để đẹp hơn trong mắt công chúng. Khoảng thời gian gần đây, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nữ diễn viên không thể đi spa để làm đẹp nên quyết định dành thời gian chăm sóc da mặt tại nhà và chia sẻ bí quyết đến người hâm mộ. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quỳnh Nga vừa đăng tải loạt ảnh cực xinh đẹp kèm dòng trạng thái: “Nhìn da năm trước đến năm nay trộm vía ưng cái bụng”. Qua hình ảnh chia sẻ, nàng “Cá sấu chúa” diện váy ngủ 2 dây gợi cảm, lấp ló đôi gò bồng đảo căng đầy khiến dân mạng “nghẹt thở”.

Quỳnh Nga khoe nhan sắc cực quyến rũ... ...cùng làn da căng bóng trước ống kính - Ảnh: FB Tủ quần áo và túi xách hàng hiệu phía sau nữ diễn viên 'Về nhà đi con' cũng khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh: FB Bên cạnh đó, làn da căng bóng không tì vết của nữ diễn viên “Về nhà đi con” cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Đặc biệt, nhiều chị em không khỏi choáng váng khi thấy tủ quần áo và túi xách hàng hiệu phía sau lưng của nữ diễn viên "Về nhà đi con". Tuy nhiên, gây chú ý nhất lại chính là bình luận của Việt Anh. Cụ thể dưới bài đăng, nam diễn viên “Người phán xử” để lại bình luận trêu chọc Quỳnh Nga: “Em mình dạo này phổng phao hẳn”. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã trả lời đàn anh: “Dịch ở nhà ăn nhiều anh à”.

Màn tương tác giữa Việt Anh và Quỳnh Nga khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FB Quỳnh Nga và Việt Anh là đôi bạn thân thiết ngoài đời - Ảnh: FB Được biết, Việt Anh và Quỳnh Nga là đôi bạn vô cùng thân thiết ngoài đời. Thậm chí có một khoảng thời gian, cặp đôi còn vướng tin đồn hẹn hò.

Chỉ 1 hành động, Lệ Quyên chính thức ‘khẳng định chủ quyền’ với tình trẻ Lâm Bảo Châu Không còn giấu giếm, Lệ Quyên đăng luôn ảnh tình tứ bên tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu lên trang cá nhân khiến dân mạng bấn loạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-do-ngu-goi-cam-quynh-nga-de-lo-vong-1-cang-day-khien-cdm-nghet-tho-viet-anh-vao-binh-luan-1-cau-gay-chu-y-395226.html