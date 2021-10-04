Sau một tuần kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân, hoa hậu H'hen Niê nhanh chóng công bố bảng sao kê 'vừa chi tiết, vừa nét căng'

Giữa con bão 'sao kê' đang dấy lên sóng gió trong giới nghệ sĩ, mới đây trên trang cá nhân 'nàng hậu quốc dân' H'hen Niê nhanh chóng tung sao kê rõ ràng minh bạch, kèm theo thông báo 'đã khoá tài khoản'... khiến netizen phục sát đất.
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Trước đó, cách đây 1 tuần, hoa hậu H'Hen Niê vừa có buổi livestream đấu giá bộ trang sức ngọc trai và kêu gọi quyên góp từ nhà hảo tâm để có tiền mua sách cho trẻ em nghèo ở Đắk Lắk. Theo Tuổi trẻ, kết quả buổi đấu giá, người mẫu Bùi Quỳnh Hoa mua ủng hộ với 100 triệu đồng. Cùng với nhiều nhà hảo tâm khác, H'Hen Niê nhận được tổng số tiền là hơn 179 triệu đồng.
Trong livestream, H'Hen Niê khẳng định sẽ cố gắng để quá trình gây quỹ rõ ràng, minh bạch. Đồng thời, cô sẽ sao kê rõ ràng phần thu cũng như giấy tờ, hóa đơn mua hàng rồi cập nhật trên trang cá nhân để mọi người cùng nắm.
Như đã hứa, mới đây, nàng hậu vừa cập nhật bảng sao kê một cách cực kì chi tiết thông qua trang Facebook cá nhân của mình. Kèm theo đó là lời cảm ơn đến những người đã chung tay góp sức cho đợt từ thiện lần này:'Một lần nữa chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân xin chúc sức khoẻ, bình an và thành công đến quý vị'.
Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ những lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện của các nghệ sĩ trước đó, phía dưới bài viết nàng hậu cũng khẳng định thêm với netizen: 'Vì đã khoá tài khoản rồi nên mạnh thường quân không thể chuyển khoản vào được nữa nhé !Nếu quý MTQ muốn tiếp tục muốn hỗ trợ thì liên hệ Hội Đồng Đội Tỉnh Đắk Lắk nhé!'.
Dưới bài đăng, nhiều netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ và thán phục trước sự rõ ràng, minh bạch của H'Hen Niê, tấm tắc gọi người đẹp là 'nàng hậu quốc dân'.
Hoa hậu cho biết, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk sẽ chịu trách nhiệm phân bổ sách giáo khoa quyên góp được cho các em thiếu nhi khó khăn trên địa bàn tỉnh.