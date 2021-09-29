Sau 30-9: Người ở 4 tỉnh thành 'vùng đỏ' gồm TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai không được ra khỏi khu vực?

Xã hội 29/09/2021 18:00

Chiều 28/9, lãnh đạo nhiều nơi kiến nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục giữ cơ chế kiểm soát người ra vào, đi lại,... không để dân từ 4 tỉnh thành 'vùng đỏ' tự phát về các địa phương sau ngày 30/9.

Theo Tuổi trẻ, tại cuộc họp, thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết theo thống kê, hiện có 3,5 triệu người các tỉnh thành trong cả nước đang làm việc tại 4 tỉnh thành thuộc 'vùng đỏ' gồm TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó có 2,1 triệu người đang có nguyện vọng về quê.

Theo ông Hùng, hiện các tỉnh khác tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 toàn dân còn rất thấp, nếu không kiểm soát việc người dân đi lại sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cụ thể, bộ Công an đề nghị Thủ tướng chỉ đạo 4 tỉnh thành nắm chắc từng người dân có nguyện vọng về quê để vận động ở lại. Khi người dân ở lại phải cam kết tiêm vắc xin, miễn, giảm tiền nhà trọ, chi phí sinh hoạt cũng như hỗ trợ việc làm để tạo thu nhập cho người dân yên tâm ở lại. 

Báo Tiền Phong thông tin, lãnh đạo hầu hết các địa phương cũng thống nhất kiến nghị Chính phủ có chỉ thị yêu cầu sau ngày 30/9, TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai vẫn giữ nguyên các biện pháp kiểm soát như hiện nay, không để người dân từ bốn tỉnh, thành phố này tự phát đi về các địa phương.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xét nghiệm của người dân về Đồng Nai qua phà Cát Lái (ảnh chụp tháng 7-2021)

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết bình quân mỗi ngày có khoảng 4.000 lái xe ra vào tỉnh Bình Phước; trong vài ngày qua đã phát hiện hơn 60 ca mắc COVID-19. Nếu cho người dân từ TPHCM và các tỉnh còn phức tạp về dịch bệnh đi lại tự do, Bình Phước có nguy cơ từ “vùng xanh” trở thành “vùng đỏ” sau 2-3 tuần…

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nói rằng, hằng ngày vẫn có nhiều trường hợp từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An tự phát trở về quê, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Năng lực của Cà Mau trong việc tiếp nhận, cách ly và chăm sóc y tế kém hơn so với nhiều tỉnh khác. Nếu người dân tự phát về quê sẽ có nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Vì vậy, Cà Mau kiến nghị Chính phủ không cho người dân về tự phát. Người dân muốn trở về phải được tổ chức đưa đón và căn cứ năng lực tiếp nhận của địa phương.

Nhìn chung, xuất phát từ việc tỷ lệ tiêm vắc-xin trong dân ở nhiều địa phương còn thấp, nên sau ngày 30/9, việc đi lại của người dân từ TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh, thành khác vẫn phải kiểm soát để phòng tránh dịch bệnh lây lan.

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