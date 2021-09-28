Hơn 10 triệu người sẽ nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng

Xã hội 28/09/2021 22:25

Khoảng 13 triệu người lao động sẽ được hưởng hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong đó 10,5 triệu lao động trong doanh nghiệp sẽ nhận qua tài khoản ngân hàng.

Theo VnExpress đưa tin, mới đây ngày 28/9, ông Lê Hùng Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trên 15 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Song gần 2 triệu lao động trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không hưởng gói hỗ trợ lần này.

Còn lại 13 triệu lao động được hưởng hỗ trợ (từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng), thông tin đã nằm sẵn trong hệ thống dữ liệu của Bảo hiểm xã hội. Cơ quan này sẽ tự xác định người hưởng thông qua mã số định danh tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đóng.

Mức hưởng của người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian đóng. Đồ họa: Tạ Lư

Theo trang báo Thanh Tra, trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với tổng giá trị khoảng 38 nghìn tỷ đồng.

Hướng chi trả cho NLĐ sẽ được triển khai như sau: 

  • Tiến hành chi trả qua tài khoản cá nhân để đảm bảo kịp thời, minh bạch đến tận tay NLĐ vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ cũng như đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, tránh tiếp xúc trực tiếp. 
  • Một số trường hợp đặc biệt khi NLĐ không thể mở được tài khoản cá nhân, cơ quan BHXH sẽ chi trả qua doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, để đảm bảo sự kịp thời và minh bạch, BHXH Việt Nam khuyến nghị NLĐ nên nhanh chóng mở tài khoản cá nhân qua hệ thống các ngân hàng để có thể nhận được nhanh nhất và chính xác nhất.
  • Lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng từ 1/1/2020 đến 30/9/2021 và đang bảo lưu thời gian đóng, không còn làm việc ở DN, đã về địa phương sẽ do cơ quan BHXH tỉnh, huyện tại nơi đó giải quyết thủ tục. Khi trực tiếp đến làm hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ in sẵn thông tin, xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, số tiền được hưởng, để người lao động đối chiếu dữ liệu.
Hơn 10 triệu người sẽ nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng - Ảnh 2

Với chính sách hỗ trợ mà diện người được hưởng lên đến gần 13 triệu NLĐ, 38.000 doanh nghiệp,... Ông Lê Hùng Sơn (Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) khẳng định: "Nền tảng công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam như hiện nay là một công cụ hữu hiệu để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của việc chi trả các chính sách hỗ trợ này. Góp phần đảm bảo triển khai chính sách này một cách minh bạch và hiệu quả".

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