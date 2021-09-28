Hơn 10 triệu người sẽ nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng

Theo VnExpress đưa tin, mới đây ngày 28/9, ông Lê Hùng Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trên 15 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Song gần 2 triệu lao động trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không hưởng gói hỗ trợ lần này.

Còn lại 13 triệu lao động được hưởng hỗ trợ (từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng), thông tin đã nằm sẵn trong hệ thống dữ liệu của Bảo hiểm xã hội. Cơ quan này sẽ tự xác định người hưởng thông qua mã số định danh tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đóng.