Long An có văn bản đề nghị các tỉnh miền Tây phối hợp và hỗ trợ đưa đón người dân về quê

Xã hội 23/09/2021 20:17

Có 137 trường hợp là người dân ở các tỉnh thành miền Tây đã tự động di chuyển từ các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ qua địa bàn của tỉnh Long An để trở về quê. UBND tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị các tỉnh khác phối hợp tổ chức đưa người dân về quê nếu có nhu cầu.

Theo thông tin từ Vietnamnet, UBND tỉnh Long An vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp về việc phối hợp tổ chức đưa người dân về quê.

UBND tỉnh Long An cho biết địa phương bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15 kể từ 0h ngày 21/9.

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Những người dân sinh sống và làm việc ở TP.HCM được hỗ trợ đưa đón về quê và cách ly theo quy định. Ảnh: Vietnamnet

Qua 3 ngày thực hiện, tình hình di chuyển của người dẫn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, từ chiều ngày 22/9 đến ngày 23/9, tỉnh ghi nhận có 137 trường hợp là người dân thuộc các tỉnh An Giang (48 người), Kiên Giang (1 người), Sóc Trăng (1 người), Hậu Giang (1 người), Đồng Tháp (86 người) đã tự di chuyển từ các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam bộ qua địa bàn tỉnh Long An để trở về quê.

Điều đáng nói, những trường này chưa được sự cho phép di chuyển của các địa phương lân cận tỉnh Long An.

Tỉnh Long An cho biết những người này đã được tiêm vắc xin và được các lực lượng chức năng của tỉnh quản lý, chăm sóc sức khỏe và thực hiện xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. Họ rất mong muốn được trở về địa phương trong thời gian sớm nhất.

UBND tỉnh Long An đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở GTVT và UBND huyện Tân Thành phối hợp với các ngành chức năng của các tỉnh, thành phố có người dân mong muốn trở về quê để thống nhất việc đưa, đón người dân trở về địa phương.

"UBND tỉnh Long An đề nghị UBND các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp quan tâm và phân công đơn vị đầu mối để phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Long An thực hiện đón người dân trở về địa phương trong thời gian dự kiến từ ngày 24/9", văn bản nêu rõ.

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