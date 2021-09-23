5 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ đợt 3: Được chi trả trong 1 lần, nguồn chi từ ngân sách TP.HCM

TP.HCM vừa thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ VOV, HĐND Thành phố quyết nghị quy định chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài trên địa bàn Thành phố (đợt 3) gồm 5 nhóm đối tượng, thêm một nhóm đối tượng so với đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình trước đó. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, chi trả một lần, nguồn chi từ ngân sách TP.HCM. Cụ thể, nhóm 1 là các thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn.

Nhóm 2 là người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm những người đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương). Nhóm 3 người phụ thuộc của đối tượng ở nhóm 2 gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 và hướng đến 5 nhóm đối tượng. Ảnh minh họa: VOV Nhóm 4 là cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8/2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt tại xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương). Nhóm 5 là người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại xã, phường, thị trấn. TP.HCM không hỗ trợ đối với các trường hợp người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8/2021. Trước đó, tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 20/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan cho biết, gói hỗ trợ thứ 3 sẽ được chi theo đầu người thay vì số hộ, dựa trên căn cứ pháp lý, thẩm quyền của HĐND Thành phố và thực tiễn khả năng của TP. Danh sách hỗ trợ gói 3 là từ danh sách gói 1, 2 và cập nhật, bổ sung các trường hợp khó khăn, làm sao chăm lo cho tất cả những người gặp khó khăn, đảm bảo chi đúng, chi đủ, không bỏ sót, không trùng lắp, không để xảy ra việc trục lợi chính sách. Cách thức hỗ trợ là bằng tiền mặt, hoặc chuyển vào tài khoản của người dân, với dự toán kinh phí hơn 7.300 tỷ đồng.

Do không có thu nhập trong dịch Covid-19, người mẹ nhặt thức ăn thừa nuôi con khiến ai nấy đều rơi nước mắt Dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng giãn cách xã hội kéo dài, chị Hoàng lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn chồng chất. Thậm chí, chị hỏi xin đồ ăn thừa đã bỏ đi chỉ để kiếm miếng ăn cho hai đứa nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-nhom-doi-tuong-duoc-nhan-ho-tro-dot-3-duoc-chi-tra-trong-1-lan-nguon-chi-tu-ngan-sach-tphcm-426430.html