Do không có thu nhập trong dịch Covid-19, người mẹ nhặt thức ăn thừa nuôi con khiến ai nấy đều rơi nước mắt

Dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng giãn cách xã hội kéo dài, chị Hoàng lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn chồng chất. Thậm chí, chị hỏi xin đồ ăn thừa đã bỏ đi chỉ để kiếm miếng ăn cho hai đứa nhỏ.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, chị Hoàng từ quê nhà Đắk Lắk vào TP.HCM mưu sinh bằng xe bánh mì dạo. Dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng giãn cách xã hội kéo dài, chồng chị kẹt lại trong khu công nghiệp, chị Hoàng thất nghiệp và ở nhà trọ chăm 2 con nhỏ. Dù nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng cùng 1 ít lương thực, thực phẩm của địa phương. Song, sự hỗ trợ không đủ để xoay sở suốt 4 tháng giãn cách kéo dài. Bên cạnh đó, chồng chị gửi về 5 triệu đồng, nhưng trả tiền thuê trọ, tiền điện nước là hết sạch. Chị đành bất lực khi không biết làm sao để nuôi các con.

Hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Hoàng - Ảnh: Vietnamnet Để có thể kiếm miếng ăn lót dạ qua ngày cho con, chị Hoàng tìm đến những người bán thịt, rau, hỏi xin đồ ăn thừa đã bỏ đi. Có khi, chị nhặt nhạnh những gì có thể dùng được, chị đem nấu lên. Thậm chí, con trẻ vì ăn đồ thừa đã bị tiêu chảy vài bận, nhưng nếu không ăn, mấy mẹ con sẽ không chịu nổi cơn đói cồn cào. Các con của chị có được bữa ăn ngon lành sau nhiều ngày ăn thức ăn thừa - Ảnh: Vietnamnet Sau khi hoàn cảnh của chị được truyền thông lan toả, mẹ con chị Hồng Hoàng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Chị cho hay, ngoài 5 triệu đồng và gói thực phẩm báo gửi tặng, chị còn được rất nhiều người gửi quà, từ lương thực, thực phẩm đến quần áo, đồ chơi cho các con.

Mẹ con chị Hồng Hoàng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng - Ảnh: Vietnamnet Chị Hoàng vui mừng chia sẻ: “Mặc dù em ở trọ trong góc khuất, ít người biết đến nhưng mọi người vẫn tìm được nhà em, mang cho con em bánh, sữa, tôm, thịt. Có chú đi cả 20 cây số đến tặng quà và tiền, em rơi nước mắt không dám nhận”. Người phụ nữ khốn khổ không dám tin mình được nhiều người thương đến thế. Không chỉ gửi quà, có người còn gọi điện động viên chị giữ gìn sức khoẻ để chăm lo cho các con.

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