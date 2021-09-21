Nghiên cứu mới về vaccine dạng xịt ngăn chặn dịch Covid-19

Trong một cuộc nghiên cứu khống chế dịch COVID-19, các nhà khoa học trên thế giới đã và đang tích cực nghiên cứu vaccine dạng xịt mũi giúp tạo miễn dịch trực tiếp ở khu vực cơ thể dễ lây truyền bệnh nhất.

Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, số ca nhiễm mới vẫn gia tăng kể cả ở những nước đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, Các nhà khoa học trên thế giới đã và đang tích cực nghiên cứu vaccine dạng xịt mũi nhằm cung cấp khả năng miễn dịch trực tiếp đến khu vực dễ bị lây nhiễm dịch bệnh nhất. Vậy nên, ngoài vaccine ngừa COVID-19 đường tiêm, vaccine dạng xịt mũi cũng có thể cung cấp khả năng miễn dịch trực tiếp đến khu vực dễ bị lây nhiễm dịch bệnh nhất.

Theo nhà nghiên cứu Nathalie Mielcarek đang làm việc cho Viện Pasteur Lille để phát triển một loại vaccine xịt mũi chống lại bệnh ho gà, virus thường lây nhiễm cho con người qua mũi. Do đó, mục tiêu sản xuất vaccine dạng xịt là nhằm ngăn virus xâm lấn.

Vaccine dạng xịt mũi cũng có thể cung cấp khả năng miễn dịch trực tiếp đến khu vực dễ bị lây nhiễm dịch bệnh - Ảnh: AFP

Khi xịt vào khoang mũi, vaccine sẽ kích hoạt sản xuất một loại kháng thể được biết đến với tên gọi immunoglobulin A, giúp ngăn chặn lây nhiễm. Theo nghiên cứu, phản ứng được gọi là miễn dịch khử trùng này sẽ làm giảm cơ hội lây truyền virus cho con người. Vậy nên, giới chuyên gia cho rằng đây có thể là một trong những liệu pháp hữu hiệu nhằm giúp khống chế đại dịch.

Theo chuyên gia Mielcarek, kích thích phản ứng miễn dịch trực tiếp tại mũi sẽ làm giảm nguy cơ lây truyền cho người khác. Ngoài ra, khả năng bị virus lây nhiễm xâm nhập vào phổi cũng ít hơn, do tải lượng virus thấp hơn đồng nghĩa khả năng chuyển biến nặng cũng ít hơn. Bên cạnh đó, vaccine xịt mũi được cho là dễ dàng sử dụng ngay tại nhà cũng như không gây tâm lý sợ kim tiêm.

Vaccine xịt mũi được cho là dễ dàng sử dụng ngay tại nhà cũng như không gây tâm lý sợ kim tiêm - Ảnh: Internet

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành để đánh giá 8 loại vaccine xịt mũi nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Trong số này nổi bật là vaccine dạng xịt của Đại học Hạ Môn, Đại học Hong Kong và Công ty Dược sinh học Wantai Beijing đều của Trung Quốc đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2.

'Phao cứu sinh' dành cho các thí sinh điểm cao nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào Bộ GD-ĐT cho biết một số trường đại học lớn, các trường sẽ xét tuyển bổ sung cho những thí sinh có kết quả thi THPT cao nhưng không trúng nguyện vọng xét tuyển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-moi-ve-vaccine-dang-xit-ngan-chan-dich-covid-19-425862.html