Người đàn ông 'liều mình' sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 từ âm tính thành dương tính vì muốn... nghỉ làm

Sau khi có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 âm tính nhưng người đàn ông này đã sửa thành dương tính chỉ vì không muốn đi làm.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ, vào ngày 19/9, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Công an tỉnh này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.K (SN 1980, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân với số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước khi tiến hành xử phạt, vào khoảng chiều ngày 21/8, ông K. đến Bệnh viện đa khoa Tâm Đức, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 và có kết quả âm tính. Song, ông K. đã sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 của mình từ "âm tính" thành "dương tính" chỉ vì một lý do mà không ai ngờ tới là "không muốn đi làm". Được biết, ông N.V.K hiện đang làm việc tại Công ty viễn thông C.N.X.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: Tuổi trẻ

Sau sửa xong, ông K. chụp lại kết quả xét nghiệm đã sửa chữa, rồi gửi cho kế toán của công ty và một số người thân. Do lo lắng cho em trai nên sau khi nhận được thông tin, chị gái của ông K. đã báo Trung tâm Y tế huyện Cư Jút, đề nghị Trung tâm Y tế huyện Cư Jút đến kiểm tra và xử lý. Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Y tế huyện Cư Jút đến trực tiếp nơi cư trú của ông K. để khử khuẩn, xét nghiệm đối với ông K. và cho kết quả âm tính.

Ông K. đã sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 của mình từ âm tính thành dương tính chỉ vì không muốn đi làm - Ảnh minh họa: Internet

Theo cơ quan công an, hành vi sửa đổi kết quả xét nghiệm và chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh của ông K. đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, Công an huyện Cư Jút đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông K. theo quy định, với số tiền 7,5 triệu đồng.

'ATM yêu thương' dang rộng vòng tay bảo trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 tại TP.HCM Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai chương "ATM yêu thương" với mong muốn chung tay với cộng đồng chia sẻ một phần mất mát với những em nhỏ mồ côi vì dịch bệnh Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-lieu-minh-sua-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-tu-am-tinh-thanh-duong-tinh-vi-muon-nghi-lam-425575.html