'ATM yêu thương' dang rộng vòng tay bảo trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 tại TP.HCM

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai chương "ATM yêu thương" với mong muốn chung tay với cộng đồng chia sẻ một phần mất mát với những em nhỏ mồ côi vì dịch bệnh Covid-19.

Chiều 18/9, theo chia sẻ thông tin từ Zing, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh cho biết Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ triển khai chương trình "ATM yêu thương" với mong muốn chung tay với cộng đồng chia sẻ một phần mất mát với những trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19.

Thông qua báo chí truyền thông, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam biết được hiện nay chỉ tính riêng ở TP.HCM, đã có hơn 1.500 trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19. Đồng thời, hội cũng sẽ kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký nhận bảo trợ cho các em với mức hỗ trợ là một triệu đồng/trẻ/tháng cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Poster của chương trình 'ATM yêu thương' - Ảnh: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ngoài ra, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM lập danh sách các cháu nhỏ mồ côi do dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời liên tục cập nhật để các doanh nghiệp, doanh nhân biết và đăng ký nhận bảo trợ các cháu.

Nhiều trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

"Trung bình một cháu bé sẽ nhận bảo trợ với chi phí 120-216 triệu đồng trong thời gian 10-18 năm. Nếu chu kỳ hỗ trợ các cháu vẫn còn hiệu lực mà có thay đổi về vị trí Chủ tịch Hội, người kế nhiệm vẫn sẽ tiếp tục hoạt động vì Quỹ 'ATM Yêu thương' được tách bạch với các quỹ khác và Hội cam kết hỗ trợ đến khi các cháu đủ 18 tuổi", ông Hồng cho hay.

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