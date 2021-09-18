Ghi nhớ ngay 4 điều cần lưu ý đặc biệt cho phụ nữ mang thai khi tiêm vaccine COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã khuyến cáo phụ nữ mang thai và đang cho con bú cần tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho phụ nữ mang thai cần lưu ý những điều gì?

Phụ nữ mang thai tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 vẫn được khám sàng lọc, tư vấn, tiêm và theo dõi sau tiêm theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Trong đó có phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần sẽ được hoãn tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo bác sĩ Đinh Anh Tuấn - Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế, WHO huyến cáo rằng phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine phòng COVID-19 khi lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn những rủi ro tiềm ẩn.

Phụ nữ mang thai trước đại dịch Covid-19 bằng vaccine là cần thiết - Ảnh: Internet

2. Mang thai ngay sau tiêm vaccine

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ cho biết, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai an toàn và hiệu quả trong quá trình mang thai. Các vaccine sử dụng cùng một vectơ virus đã được tiêm cho những người mang thai trong các tam cá nguyêt: Tam cá nguyệt thứ 1 (3 tháng đầu thai kỳ), tam cá nguyệt thứ 2 (3 tháng giữa thai kỳ), tam cá nguyệt thứ 3 (3 tháng cuối thai kỳ).

Và cũng không có kết quả bất lợi nào liên quan đến thai nghén, bao gồm cả những kết quả bất lợi ảnh hưởng đến thai nhi, liên quan đến việc tiêm chủng trong những thử nghiệm này. Vaccine COVID-19 không gây nhiễm trùng, kể cả ở người mang thai hoặc thai nhi: Không có vaccine phòng COVID-19 nào chứa virus sống gây ra COVID-19 nên vaccine COVID-19 không thể làm cho bất kỳ ai bị bệnh với COVID-19, kể cả phụ nữ mang thai hoặc trẻ sơ sinh.

Tiêm chủng COVID-19 trong khi mang thai có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại COVID-19 - Ảnh: Internet

3. Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người mang thai tạo ra các kháng thể có thể bảo vệ thai nhi

Trong các nghiên cứu đã được kiểm chứng, khi người mang thai được tiêm vaccine mRNA COVID-19 trong thời kỳ mang thai, cơ thể của họ sẽ tạo ra kháng thể chống lại COVID-19, tương tự như những người không mang thai. Các kháng thể sau đó được tìm thấy trong máu dây rốn. Điều này có nghĩa là tiêm chủng COVID-19 trong khi mang thai có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại COVID-19.

4. Phụ nữ mang thai sốt sau khi tiêm

Nếu phụ nữ có thai sau khi tiêm mũi đầu tiên của vaccine COVID-19, nên tiêm tiếp mũi thứ hai để được bảo vệ nhiều nhất có thể. Nếu bị sốt sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, có thể dùng acetaminophen (Tylenol) để hạ sốt để giảm các ảnh hưởng bất lợi của sốt trong thời gian thai nghén.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai không nên ở một mình sau tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân sau khi tiêm. Việc theo dõi sẽ giúp bản thân kịp thời đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời những phản ứng nghiêm trọng.