'Phao cứu sinh' dành cho các thí sinh điểm cao nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào

Bộ GD-ĐT cho biết một số trường đại học lớn, các trường sẽ xét tuyển bổ sung cho những thí sinh có kết quả thi THPT cao nhưng không trúng nguyện vọng xét tuyển.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong 165 em, có 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, 114 em xét tuyển vào các trường công an, quân đội. Trong số này bao gồm cả 61 em đạt từ 29,5 điểm trở lên nhưng vẫn trượt đại học do chỉ chọn 1 nguyện vọng duy nhất, chỉ có 1 em chọn 2 nguyện vọng, với điểm xét tuyển - đã cộng điểm ưu tiên, điểm học bạ - đạt từ 29,5 điểm xét trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào.

Trong số 114 em đăng ký xét tuyển vào các trường công an, quân đội, có 97 em chỉ đăng ký 01 nguyện vọng duy nhất. Trong số 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, có 10 em chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất.

Vậy nên, sau khi công bố điểm xét tuyển vào Đại học, rất nhiều thí sinh điểm cao nhưng không trúng tuyển vào nguyện vọng 1, thậm chí không trúng tuyển vào bất cứ nguyện vọng nào.

Nhiều thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT trên 29 điểm vẫn không đỗ đại học - Ảnh: Tổ Quốc

Để xem xét quyền lợi cho các em, Bộ GDĐT đã trao đổi với một số trường đại học lớn, các trường cho biết sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi THPT cao và thuộc đối tượng như trên, căn cứ vào nguyện vọng và điểm đạt được theo điểm chuẩn của từng ngành học cụ thể. Vì vậy, cơ hội cho thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển cũng giảm dần.

Điểm chuẩn năm nay ở một số ngành được đánh giá là cao kỷ lục. Đồng thời, đây cũng là bài học để trong những đợt tuyển sinh các năm sau thí sinh rút kinh nghiệm, có cách thức khôn ngoan khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, không tự bó hẹp “cánh cửa” vào đại học của bản thân mình.

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