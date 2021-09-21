Hà Nội: Yêu cầu làm rõ việc trả phí test COVID-19 khi người dân đến viện điều trị

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội xem xét thông tin phản ánh về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, cụ thể, theo thông tin Văn phòng Chính phủ vừa phát đi cho hay nhận được phản ánh: Theo quy định, các chi phí xét nghiệm, điều trị COVID-19 đều do ngân sách nhà nước chi trả nhưng hiện vẫn có không ít trường hợp bệnh nhân, chưa biết có nhiễm COVID-19 hay không, khi tới một số bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội điều trị phải xét nghiệm COVID-19 theo chỉ định và buộc người dân phải thanh toán chi phí này.

Việc thanh toán chi phí xét nghiệm do bảo hiểm y tế chi trả theo quy định - Ảnh: Tuổi trẻ

Do đó, Phó thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế, UBND TP. Hà Nội xem xét, có thông tin rõ ràng, minh bạch về các quy định của pháp luật; đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định của các cơ sở y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, sở y tế các địa phương, các cơ sở y tế để hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Theo đó, nếu người có thẻ bảo hiểm y tế đủ điều kiện được thanh toán bảo hiểm y tế và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám chữa bệnh thì được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo mức này.

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