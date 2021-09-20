Chủ tịch TP.HCM: Không để trẻ em mồ côi vì COVID-19 phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn

Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều trẻ em mất đi cha, mẹ, rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa. Chính quyền TP.HCM xác định cần phải có những chính sách chăm lo chu đáo, lâu dài cho các em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt này.

Theo thông tin của báo Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết Thành phố có hơn 1.500 trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19. Trong số đó, có hơn 1.000 em đang học tiểu học và trung học cơ sở. Qua đó, chính quyền TP.HCM xác định cần phải có những chính sách chăm lo chu đáo, lâu dài cho các em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt này. Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị rà soát, lập danh sách các trẻ mồ côi cha, mẹ do COVID-19. Tổ chức thăm hỏi, động viên và nắm bắt nguyện vọng của người thân đang nuôi dưỡng các em để tham mưu, xây dựng chính sách trước mắt và lâu dài, trình lại cho UBND trước ngày 25/9.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH cũng cho biết, Chính phủ, Bộ LĐTB&XH và các địa phương đã có nhiều giải pháp hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có trẻ em mồ côi. Ông Nam chia sẻ: "Chúng ta đang có 2 chính sách hỗ trợ, đó là hỗ trợ đột xuất theo Nghị định 68 và Quyết định 23; thứ 2 là chính sách hỗ trợ, trợ giúp lâu dài theo Nghị định 20". Thành đoàn TP.HCM tặng máy tính xách tay giúp trẻ mồ côi có phương tiện học tập - Ảnh: Báo Chính phủ Tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP, mỗi trẻ mồ côi cả cha và mẹ dưới 4 tuổi sẽ được nhận trợ cấp hơn 900.000 đồng/tháng; những em hơn 4 tuổi trở lên được trợ cấp 540.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, khi sống tại nơi nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thì trẻ mồ côi còn được hỗ trợ tiền ăn; chi phí điều trị trong trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế; chi phí đưa về nơi cư trú hoặc đến cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.

Bên cạnh, mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã có quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em mồ côi cha mẹ; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4-31/12. Nguồn kinh phí đến từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Hội đồng Đội TP.HCM đã phát động chương trình hỗ trợ học bổng 3 triệu đồng/năm học cho các em học sinh mất cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19 cho đến khi các em học hết cấp 3. Hơn một tháng qua, chương trình đã nhận được đăng ký của hơn 150 nhà hảo tâm, cá nhân, tập thể với hơn 400 suất học bổng cho đội viên, học sinh với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Ngoài Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, các địa phương, người chăm sóc trẻ có thể kết nối để được hỗ trợ tư vấn với các nhóm thiện nguyện như đường dây nóng 1900636700, do các chuyên gia đầu ngành làm dịch vụ hỗ trợ trẻ em phụ trách. Dịch vụ này được duy trì từ 8h-22h hằng ngày.

TP.HCM: Có thể xử lý hình sự trường hợp biết mình là F0 nhưng cố tình lưu thông trên đường Đại diện Công an TP.HCM cho biết, nếu có trường hợp cố tình cấp giấy cho người F0 hoặc người biết mình là F0 mà cố tình lưu thông sẽ bị xử lý rất nghiêm, thậm chí có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

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