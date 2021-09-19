Lý do 50 F0 đang cách ly ở TP.HCM vẫn có giấy đi đường và qua các chốt kiểm soát dịch

Xã hội 19/09/2021 15:49

Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM lý giải nguyên nhân có 50 trường hợp F0 ở TP.HCM được cấp giấy đi đường.

Trong buổi họp báo cung cấp thông tin công tác chống dịch trên địa bàn chiều ngày 18/9, báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, đến ngày 16/9, đã phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 di chuyển qua các chốt, trạm kiểm soát bị phát hiện thông qua quét mã QR.

Trong số này có 33 F0 khỏi bệnh, còn lại 102 F0 thì có 26 trường hợp đang cách ly tập trung, còn lại đang cách ly tại nhà. Trong các F0 đang cách ly, có 50 trường hợp được cấp giấy đi đường (10 giấy bị thu hồi, 40 giấy bị hủy).

Lý do 50 F0 đang cách ly ở TP.HCM vẫn có giấy đi đường và qua các chốt kiểm soát dịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Ngày 19/9, trao đổi với Tuổi Trẻ kĩ hơn về vấn đề trên, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết các trường hợp này sở dĩ có giấy đi đường vì được cấp trước khi có kết quả dương tính với Covid-19 (F0). Có thể là làm thủ tục xin giấy xong mới dương tính, trong lúc dữ liệu F0 chưa cập nhật xong thì giấy đã gửi đến nhà.

Ông Hà nói: "Có trường hợp người có giấy đi đường di chuyển qua chốt rồi nhưng ngày hôm sau mới có kết quả xét nghiệm dương tính và thông tin được gửi về Bộ Công an cập nhật dữ liệu F0. Quá trình cập nhật F0 trong hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư có độ trễ ở giai đoạn xét nghiệm và trả kết quả", ông Hà cho hay.

"Những trường hợp F0 này không sai, vì F0 cần đi về nhà hoặc đến cơ sở cách ly, nhưng công an vẫn phải thu hồi giấy đi đường và có biện pháp phòng chống dịch ngay", thượng tá Hà giải thích thêm với nguồn trên.

Bên cạnh đó, có những F0 khỏi bệnh mà hệ thống dữ liệu chưa kịp cập nhật nên F0 có giấy đi đường.

Trước đó, Công an TP.HCM cho báo Thanh Niên biết, thông tin F0 được Sở Y tế TP.HCM cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân khai báo qua phần mềm, phần mềm lưu lại lộ trình di chuyển nên khi F0 lưu thông trên đường, qua chốt kiểm soát sẽ bị phát hiện. Khi phát hiện F0 lưu thông ngoài đường, công an sẽ bị cưỡng chế đưa về địa phương cách ly, làm rõ và giao Sở Y tế xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19

TP.HCM phát hiện đến 135 trường hợp F0 đi qua chốt kiểm soát, 50 người có giấy đi đường

TP.HCM phát hiện đến 135 trường hợp F0 đi qua chốt kiểm soát, 50 người có giấy đi đường

Công an TP.HCM phát hiện 135 F0 lưu thông ngoài đường. Trong đó, 33 F0 đã khỏi bệnh, 102 trường hợp đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

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