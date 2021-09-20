Du khách, người dân TP.HCM muốn đi du lịch cần đáp ứng điều kiện gì?

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch nêu rõ, đối với người lao động làm việc lại các cơ sở lưu trú du lịch thì 100% nhân viên tại các bộ phận tiếp xúc khách lưu trú và người ngoài cơ sở đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19 với loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà). 100% người lao động làm việc tại các bộ phận còn lại của cơ sở đã tiêm 1 mũi ngừa COVID-19 với loại vắc xin có yêu cầu 2 mũi đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày, có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính (có xác nhận theo hướng dẫn của Sở Y tế và được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử để cấp và gia hạn thẻ).

Người lao động chưa được tiêm vắc - xin chỉ được làm việc trực tuyến. Người lao động trực tiếp phục vụ khách lưu trú (lễ tân, nhà hàng,...) phải được xét nghiệm nhanh định kỳ 3 ngày/lần. Khách lưu trú từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19 với loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).

Điểm du lịch Cần Giờ đã mở cửa đón khách - Ảnh: Zing Khách lưu trú dưới 18 tuổi phải có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính SARS- CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch. Toàn bộ người lao động, khách đến liên hệ và khách lưu trú phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, tiếp xúc. Tất cả người lao động, khách đến liên hệ, khách lưu trú phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cơ sở lưu trú làm việc hoặc sử dụng dịch vụ. Về bố trí phòng lưu trú, các cơ sở bố trí từ 2 người trở lên/phòng đối với khách là một gia đình hoặc có cùng yếu tố dịch tễ. Các khách đi riêng lẻ, không cùng yếu tố dịch tễ phải ở khác phòng. Cơ sở lưu trú chỉ phục vụ ăn uống theo hình thức mang đi đối với khách không lưu trú, khách lưu trú chỉ phục vụ ăn uống tại phòng. Trường hợp tổ chức ăn uống tại khu vực nhà hàng cho khách lưu trú hoặc khách tham quan theo đoàn thể phải bố trí khu vực, vị trí ngồi riêng theo từng nhóm khách cùng yếu tố dịch tễ, khoảng cách ngồi giữa các nhóm khác yếu tố dịch tễ tối thiểu 2m, vị trí ngồi so le, không ngồi đối diện. Các nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang và bao tay trong suốt quá trình thực hiện. Ảnh minh họa: Người Lao Động Dẫn tin từ Người Lao Động, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cho biết căn cứ tình hình thực hiện, sẽ xem xét, sửa đổi và bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM. Nhiều doanh nghiệp du lịch TP.HCM cho hay với việc ban hành tiêu chí an toàn sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp tính chuyện khôi phục lại thị trường du lịch, bắt đầu bằng du lịch nội đô rồi từng bước mở rộng ra các địa phương khác.

Vũng Tàu: Xem xét mở lại nhiều hoạt động kinh doanh, cho phép tắm biển từ 5h đến 7h hằng ngày TP.Vũng Tàu sẽ mở cửa một số các khu, điểm du lịch đón khách đủ điều kiện về công tác phòng chống dịch. Cho phép các tour du lịch đưa đón khách trên địa bàn thành phố với điều kiện du khách thuộc các tour du lịch phải đảm bảo đã tiêm đầy đủ hai mũi vắc xin.

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