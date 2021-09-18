Gói hỗ trợ đợt 3 ở TP.HCM đang được lên kế hoạch, khi nào chính thức thực hiện?

Xã hội 18/09/2021 18:33

Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn chiều nay 18/9, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM cho biết, hiện chính quyền Thành phố đang khẩn trương triển khai các giải pháp đến cấp cơ sở để hoàn chỉnh kế hoạch hỗ trợ đợt 3.

Theo thông tin từ Tiền Phong, rút kinh nghiệm qua 2 đợt hỗ trợ người yếu thế do ảnh hưởng COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, đợt hỗ trợ thứ 3 đang được lên kế hoạch thực hiện một cách chặt chẽ. Với phương châm minh bạch và công khai, dự kiến đầu tuần tới Thành phố sẽ thông tin chi tiết về gói hỗ trợ này. 

Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn chiều nay 18/9, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM cho biết, tại cấp cơ sở sẽ thành lập tổ công tác để rà soát danh sách, đảm bảo đủ và đúng người đang khó khăn do COVID-19.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cấp cơ sở cũng được hướng dẫn lập hội đồng thẩm định danh sách người yếu thế cần hỗ trợ trên địa bàn. Hội đồng này sau khi hoàn thành nhiệm vụ thẩm định sẽ chịu trách nhiệm trình UBND cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức phê duyệt danh sách nhận gói hỗ trợ đợt 3.

Theo ông Hải, với cách làm hết sức chặt chẽ, minh bạch và công khai này, TP.HCM mong muốn tất cả người yếu thế do ảnh hưởng COVID-19 đều nhận được sự hỗ trợ của chính quyền. Cũng theo người phát ngôn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, dự kiến vào chiều 20/9 tới, chính quyền TP.HCM sẽ tổ chức họp báo thông tin chi tiết vấn đề hỗ trợ đợt 3.

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