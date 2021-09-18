'Nam thanh nữ tú' rủ nhau làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 bán cho lái xe vượt chốt kiểm dịch, sử dụng nhiều thiết bị tinh vi

Xã hội 18/09/2021 14:14

7 đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng giấy xét nghiệm PCR giả để qua chốt kiểm dịch xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 18/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ bảy nghi phạm có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một nhóm người có hành vi làm giả con dấu, làm giả các phiếu kết quả xét nghiệm RT-PCR của bệnh viện để bán cho các lái xe ô tô ra, vào tỉnh Thái Nguyên.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 7 đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng giấy xét nghiệm PCR giả để qua chốt kiểm dịch xã Yên Lãng, huyện Đại Từ.

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Số giấy tờ làm giả tinh vi để bán cho tài xế - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ VTC News, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 1996), trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ; Nguyễn Đình Chung (SN 1989), Phạm Minh Phương (SN 1984), Trần Văn Trung (SN 1984) cùng trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ; Nguyễn Văn Luân (SN 1991), trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ; Hà Văn Quang (SN 1996), trú tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ và Phạm Văn Hải (SN 1986), trú tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ.

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Nhóm đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khám xét khẩn cấp người, phương tiện, nơi ở của 7 đối tượng trên tại các xã: Hà Thượng, Tiên Hội, Phục Linh của huyện Đại Từ, cơ quan Công an thu giữ 1 dấu hình tròn nghi giả của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 45 giấy PCR nghi giả, 1 máy vi tính xách tay, 1 máy in dùng để soạn thảo các giấy kết quả xét nghiệm PCR.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý.

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