Sau gần 1 ngày test nhanh ngoài cộng đồng, 1 xã ở Đắk Lắk phát hiện 41 ca dương tính COVID-19

Sau gần 1 ngày tổ chức test nhanh sàng lọc ngoài cộng đồng, một xã tại tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 41 trường hợp dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Người lao Động, chiều 18/9, ông Y Nhân M’lô, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau gần 1 ngày tổ chức test nhanh sàng lọc ngoài cộng đồng, đến 15h cùng ngày đã ghi nhận 41 trường hợp dương tính với COVID-19.

Trong đó, phường An Bình có 17 trường hợp, phường Đạt Hiếu 14 trường hợp, phường Thiện An 9 trường hợp và phường An Lạc 1 trường hợp. Hiện các trường hợp này đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm PCR.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ, lực lượng y tế đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm số người dân còn lại trong 4 phường và phấn đầu cơ bản hoàn thành trong ngày. Ngày mai (19/9), lực lượng y tế sẽ tiếp tục xét nghiệm 2 phường còn lại trong 6 phường vừa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là Thống Nhất và Đoàn Kết.

Trước đó, ngày 17/9 sau khi ghi nhận chùm ca bệnh phức tạp ngoài cộng đồng liên quan đến vựa sầu riêng Lan Tươi (thị xã Buôn Hồ), UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với 6 phường nói trên.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chủ động xét nghiệm trên diện rộng các xã, phường có nguy cơ cao, truy vết thần tốc, tập trung vào tài xế, thương lái thu mua nông sản.

