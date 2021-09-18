'Thánh mơ' Đại Nam lại 'quay xe', ấn định ngày trở lại, fan hâm mộ phán ngay 'Trung Thu phải có chị Hằng'

Tối 18/9, bà Phương Hằng tuyên bố trở lại với "đường đua" livestream, chủ đề lần này khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Sau nhiều ngày đóng băng hoạt động và thông báo dừng lại mọi thứ, bà Phương Hằng bất ngờ "comeback" vào đêm muộn ngày 17/9 để chúc mừng sinh nhật con gái. Đến tối nay, 18/9, nữ đại gia tuyên bố trở lại với "đường đua" livestream.

Nữ đại gia tuyên bố trở lại - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, trên trang cá nhân của nữ thư ký, bà Phương Hằng thông báo: "Quý vị thân mến, Phương Hằng tôi xin chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. 19h ngày mai, Chủ Nhật (19/9/2021) tôi sẽ trở lại livestream với chủ đề TRỞ LẠI VÌ TÌNH THƯƠNG".

Tối qua, nữ đại gia đã mở lại trang cá nhân và đăng tải hình ảnh sinh nhật cùng con gái - Ảnh: FBNV

Thông báo này của nữ đại gia đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, bởi trước đó khi bà thông báo dừng lại, những fan hâm mộ bà chủ Đại Nam đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Dưới bài đăng, nhiều netizen còn không quên để lại bình luận: "Trung Thu phải có chị Hằng" như để đánh dấu màn "comeback" của "thánh mơ".

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù chủ đề là "Trở lại vì tình thương", song CĐM vẫn cho rằng drama là "gia vị" không thể thiếu trong mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng. Dư luận "chắc mẩm" sẽ tiếp tục có những màn đấu tố gay gắt sắp diễn ra.

Chi tiết nhỏ trong bữa tiệc sinh nhật đã phần nào tiết lộ về ái nữ duy nhất của bà Phương Hằng, CĐM gật gù 'ra là thế' Một chi tiết trong bữa tiệc sinh nhật vô tình tiết lộ về sở thích của ái nữ duy nhất nhà bà Phương Hằng. CĐM ai nấy đều gật gù: 'Hóa ra tiểu thư nhà đại gia cũng như bao đứa trẻ khác'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-mo-dai-nam-lai-quay-xe-an-dinh-ngay-tro-lai-fan-ham-mo-phan-ngay-trung-thu-phai-co-chi-hang-425267.html