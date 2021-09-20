Vũng Tàu: Xem xét mở lại nhiều hoạt động kinh doanh, cho phép tắm biển từ 5h đến 7h hằng ngày

Xã hội 20/09/2021 09:15

TP.Vũng Tàu sẽ mở cửa một số các khu, điểm du lịch đón khách đủ điều kiện về công tác phòng chống dịch. Cho phép các tour du lịch đưa đón khách trên địa bàn thành phố với điều kiện du khách thuộc các tour du lịch phải đảm bảo đã tiêm đầy đủ hai mũi vắc xin.

Theo thông tin từ Tiền PhongTP. Vũng Tàu dự kiến sẽ cho phép tắm biển theo khung giờ từ 5h đến 7h hằng ngày, từ 1/11. Người dân và du khách tắm biển đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Dự kiến vào ngày mai 21/9, TP.Vũng Tàu sẽ trình UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội. Nếu được thông qua, lộ trình mở cửa của TP.Vũng Tàu được chia thành 4 giai đoạn.

Theo đó, sau ngày 22/9, Vũng Tàu xem xét nới lỏng các hoạt động đi lại, buôn bán, kinh doanh trong phạm vi từng phường trên cơ sở kết quả tiêm vắc xin và xét nghiệm; đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định đối với phường, xã không còn khu phong tỏa, cùng địa bàn "vùng xanh".

Từ 1/11-31/12, TP.Vũng Tàu tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với cơ sở vật lý trị liệu, xông hơi, các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí, karaoke, nhà hàng, tiệc cưới… Cho phép hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống. Nghiêm cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh.

TP.Vũng Tàu sẽ mở cửa một số các khu, điểm du lịch đón khách đủ điều kiện về công tác phòng chống dịch. Cho phép các tour du lịch đưa đón khách trên địa bàn thành phố với điều kiện du khách thuộc các tour du lịch phải đảm bảo đã tiêm đầy đủ hai mũi vắc xin.

TP.Vung Tau 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho phép tắm biển, đề xuất theo khung giờ từ 5 đến 7 giờ hằng ngày, người dân và du khách tắm biển đảm bảo giữ khoảng cách an toàn. TP.Vũng Tàu cũng cho phép mở cửa các nhà hàng, kể cả nhà hàng trong khách sạn được phép hoạt động, nhưng phải bố trí chỗ ngồi thông thoáng, bảo đảm giữ khoảng cách giữa các bàn ít nhất 2m trở lên, phục vụ không quá 50% công suất và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo quy định.

Riêng với các xã, phường vẫn còn các khu phong tỏa, khu có nguy cơ cao hoặc giáp ranh các khu phong tỏa, tiếp tục "ai ở đâu, ở yên đấy", thực hiện "3 tại chỗ". Từ ngày 1-30/10, Vũng Tàu nới lỏng các hoạt động đi lại của người dân trên cơ sở kết quả tiêm vắc xin và xét nghiệm, chỉ được ra đường khi thật sự cần thiết như mua sắm các nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm.

Đối với các "vùng xanh" cho phép một số hoạt động thể dục thể thao, đi bộ, chạy bộ, tập thể dục, golf, tennis, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không tập trung quá 10 người/khu vực.

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Từ khóa:   COVID-19 Vũng Tàu cho phép tắm biển TP.Vũng Tàu

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