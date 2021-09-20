Xem xét cấp "thẻ xanh Covid" cho người đã tiêm một mũi vaccine "là hợp lý"

Chiều 18/9 vừa qua, Sở Y tế có buổi họp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm thống nhất quan điểm tham mưu với UBND TP.HCM về triển khai thí điểm áp dụng "thẻ xanh COVID-19" trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố.

Theo chia sẻ của Trí thức trẻ, về chuyên môn y tế, "thẻ xanh COVID-19" được xem là một hình thức công nhận cho một người đã có miễn dịch để bảo vệ cơ thể chống lại virus SARS-CoV-2 nhờ đã tiêm vắc xin, hoặc mắc COVID-19 đã khỏi và đã hoàn thành thời gian cách ly. Người có "thẻ xanh COVID-19" sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh hoặc nếu có sẽ giảm nguy cơ chuyển nặng. Tuy nhiên, người có "thẻ xanh COVID-19" không đồng nghĩa với xác nhận cá nhân sẽ không lây nhiễm virus cho người khác.

Thí điểm áp dụng 'thẻ xanh COVID-19' trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố - Ảnh: Internet

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", chỉ cần tiêm ít nhất một mũi vắc xin (đối với vắc xin phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly do Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn cấp.

Kế hoạch triển khai thí điểm "thẻ xanh COVID-19" trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố đã có tác động tích cực và khích lệ người dân đồng thuận tiêm chủng vắc xin. Do đó, kế hoạch này cần tiếp tục hoàn thiện để triển khai thí điểm trong thời gian tới.

Thành phố sẽ cấp thẻ xanh Covid-19 cho người tiêm 1 mũi vắc xin được hai tuần - Ảnh: Internet

Ủng hộ đề xuất của TP HCM, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà (Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam) cho rằng người tiêm vắc xin mũi một sau hai tuần đã có miễn dịch để bảo vệ và kéo dài từ ba đến 4 tháng.

“Việc áp dụng thẻ xanh tại TP HCM đối với người tiêm mũi một là hiệu quả do giãn cách kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt và kinh tế", bác sĩ Hà chia sẻ. Khi đó, người dân tiện lợi hơn khi ra ngoài, phục vụ nhu cầu cấp bách như đi chợ, đi làm... tạo tâm lý thoải mái hơn. Tuy nhiên, miễn dịch tạo ra sau tiêm liều thứ nhất không bằng người tiêm hai mũi, vẫn có thể mắc bệnh", bác sĩ Hà chia sẻ. Ngoài ra, bác sĩ Hà còn khuyến cáo người tiêm một mũi, được cấp thẻ xanh khi đi sang các tỉnh lân cận vẫn cần giám sát chặt và tuân thủ 5K.