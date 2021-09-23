Cụ bà 99 tuổi 'chiến thắng' hoàn toàn virus Corona sau 15 ngày tự điều trị tại nhà

Xã hội 23/09/2021 11:49

Mới đây, một cụ bà đã hoàn toàn khỏi bệnh sau 15 ngày cách ly và điều trị tại nhà. Đây là trường hợp người cao tuổi mắc Covid-19 hiếm gặp được chăm sóc tại nhà.

Theo các chuyên gia, người cao tuổi là một trong những nhóm đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 nặng và xuất hiện hội chứng hậu nhiễm COVID-19 cao hơn người trẻ tuổi. Song, trường hợp người cao tuổi phục hồi sức khỏe hoàn toàn sau Covid-19 là điều rất hiếm gặp.

Theo chia sẻ từ Saostar, cụ bà là Phạm Thị Lan (sinh năm 1922, ngụ tại 166 bis, Đinh Tiên Hoàng) đã khỏi bệnh, hồi phục hoàn toàn sau 15 ngày cách ly và điều trị Covid-19 tại nhà. Đây là trường hợp cao tuổi hiếm gặp mắc Covid-19 được chăm sóc, điều trị tại nhà bằng túi thuốc nghĩa tình của Chương trình “Túi thuốc nghĩa tình” phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM với Công ty CP Thực phẩm Bình Tây thực hiện từ ngày 18/8 đến nay.

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Cụ bà 99 tuổi phục hồi hoàn toàn sau 15 ngày điều trị tại nhà - Ảnh: Sao Star

Anh Nguyễn Văn Sáng (64 tuổi), là con trai thứ 5 của bà Lan cho biết gia đình anh có 4 người, lúc đầu vợ và con anh bị mắc Covid-19 sau đó lây nhiễm qua bà. 5 ngày sau anh cũng dương tính do trực tiếp chăm sóc bà. Trong thời gian cách ly, điều trị tại nhà, gia đình anh đã sử dụng thuốc theo hướng dẫn, kết hợp với xông thuốc, xịt mũi, xúc họng thường xuyên, giữ vững tinh thần.

Sau 5 ngày, cả nhà đều hết các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở. Y tế phường đã đến nhà anh thăm khám, chỉ dẫn thêm các biện pháp vệ sinh, ăn uống đầy đủ và 2 lần test đều âm tính. Tính đến ngày 21/9, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà ở TP.HCM là 39.446 người. 

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