Trong lúc cãi vã, anh N. đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng và vùng ngực của vợ mình khiến chị Y tử vong tại chỗ.
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Theo báo Công Lý đưa tin, ngày 23/9, UBND xã Hà Tây, huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy vụ án mạng khiến một người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, anh N. (SN 1987) cùng vợ mình là chị Y. (SN 1985, cùng trú làng Kon Chang, xã Hà Tây, huyện Chư Păh), trong lúc đi làm rẫy tại khu vực làng Kon Chang thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Trong lúc cãi vã, anh N. đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng và vùng ngực của vợ mình khiến chị Y tử vong tại chỗ. Còn anh N. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.