Đắk Nông: Một cán bộ bị đâm trọng thương vì nhắc nhở chuyện tiểu thương lấn chiếm vỉa hè

Xã hội 11/09/2021 19:04

Vì bị nhắc nhở chuyện lấn chiếm vỉa hè, người phụ nữ tức giận sẵn tay cầm dao đâm bị thương một cán bộ.

Theo Công an nhân dân, vụ việc xảy ra vào ngày 9/9 tại khu chợ thành phố Gia Nghĩa, thuộc tỉnh Đắk Nông, một người phụ nữ đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi bị nhắc nhở. Sự việc này sau đó được quay lại và đăng tải công khai lên mạng xã hội.

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Người phụ nữ hung hăng giằng co chiếc ô với cán bộ chức năng - Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung của đoạn clip, vì người phụ nữ này buôn bán lấn chiếm vỉa hè công cộng nên đã bị lực lượng chức năng đến và nhắc nhở, yêu cầu người phụ nữ này di chuyển hàng hóa và quầy hàng của mình đến đúng nơi quy định.

Tuy vậy, người phụ nữ trong video lại có tỏ thái độ không đồng tình và bắt đầu lớn tiếng, sau đó là hàng loạt hành động chống lại tổ công tác.

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Người này còn nạt nộ và hâm dọa sẽ bẻ gãy chiếc cán ô - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, người phụ nữ trong clip trong khi cãi nhau còn giằng co một cán ô dài với 1 cán bộ trong lực lượng, đồng thời nạt nộ: "Tao bẻ gãy ô đấy". Sau đó, người này còn cầm lấy con dao và đâm vào người anh cán bộ kia để lại 1 vết thương dài trước ngực và 1 sau lưng khiến anh ấy mất máu nhiều.

Trao đổi với báo Người Lao Động, lãnh đạo của UBND phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết người phụ nữ đã gây ra thương tích cho anh cán bộ là Phí Thị Thảo - một tiểu thương buôn bán tại khu chợ nói trên. Sau khi vụ việc xảy ra, người phụ nữ này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

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Vết thương ở su lưng của cán bộ Bình bị chảy máu khá nhiều - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, cán bộ bị Phí Thị Thảo gây thương tích là Nguyễn Ngọc Bình - thành viên của tổ công tác Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị thành phố Gia Nghĩa. Ngay sau khi bị đâm, anh Bình đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

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