Vụ phát 15kg gạo nhưng lại ký nhận 1,5 triệu đồng: Đại diện phường trực tiếp đến nhà xin lỗi 142 hộ dân

Đại diện phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) đã trực tiếp đến nhà của 142 hộ dân phải ký nhận tiền dù thật sự ra là nhận gạo để xin lỗi.

Dẫn tin từ Tổ Quốc, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, bà Đinh Thị Lụa đã cùng đại diện của MTTQ phường đến tận nhà của 142 hộ dân trong danh sách gặp khó khăn do dịch bệnh và cần hỗ trợ tại tổ 5, khu phố 1 để xin lỗi về sai sót trong vụ việc phát gạo vào 3 ngày trước.

Trò chuyện với anh Mai Vĩnh K. (39 tuổi), bà Đinh Thị Lụa nói: "Tôi đại diện phường mong anh thông cảm vì nhầm lẫn trong danh sách. Đợt này phường chỉ hỗ trợ gạo chứ không phát tiền, chúng tôi không tư lợi".

142 hộ dân tại phường Bình Hưng Hòa B đã nhận đủ 15kg gạo - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan dến vụ việc này, Vnexpress cũng đưa tin, chính quyền địa phương đã gửi đầy đủ cho 142 hộ dân mỗi gia đình 15kg gạo từ 2 tấn gạo dự trữ quốc gia. Ngoài ra, phường còn cam kết nếu được rót thêm kinh phí sẽ chi vào việc hỗ trợ tiền mặt cho người dân trong địa bàn. Hiện nay, có 36 hộ dân đã nhận hỗ trợ tiền đầy đủ.

Trước đó, người dân có phản ánh về vụ việc tổ trưởng dân phố 5, ông Võ Văn Sơn hỗ trợ 15kg gạo nhưng lại bắt ký nhận vào cột ghi 1.5 triệu đồng.

Trước khi Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B đi xin lỗi, bà cũng đã giải thích rõ ràng về sự việc với báo Lao Động rằng phường xác định sự việc xảy ra là có thật và lỗi là do phía tổ trưởng tổ dân phố đã sơ suất trong khi làm việc.

"Đây là sơ suất của một cá nhân ảnh hưởng tới công sức bao lâu nay của Ban chỉ đạo phường" - Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B khẳng định.

Nhờ 'bảng chỉ dẫn' đặc biệt, thi thể cụ ông mất tích một năm trước đã được tìm thấy Một người trông thấy xác chết đã viết lại lời nhắn trên chiếc bao gai rồi treo lên cây gần hiện trường để nhờ người báo công an. Nhờ vậy mà thi thể của cụ ông mất tích gần 1 năm đã được tìm thấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-phat-15kg-gao-nhung-lai-ky-nhan-1-5-trieu-dong-dai-dien-phuong-truc-tiep-den-nha-xin-loi-142-ho-dan-423432.html