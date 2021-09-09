Một người trông thấy xác chết đã viết lại lời nhắn trên chiếc bao gai rồi treo lên cây gần hiện trường để nhờ người báo công an. Nhờ vậy mà thi thể của cụ ông mất tích gần 1 năm đã được tìm thấy.

Theo Tiền Phong, Công an huyện Hải Lăng, Quảng Trị vừa thông tin rằng chính quyền và lực lượng chức năng cùng người dân tại xã Hải Phú đã tìm thấy thi thể của cụ T.N. (sinh năm 1933, ngụ tại thôn Phú hưng) được thông báo đã mất tích gần 1 năm qua.

Trước đó, khi đi lấy củi tại đồi Nà Mây vào ngày 7/9, một số người dân ở xã hải Phú đã phát hiện một chiếc bao gai rất khả nghi được căng trên ngọn cây có viết dòng chữ: "Nhờ bà con báo dùm chính quyền, ở đây có xác người chết. Ai đọc được dòng này xin báo giúp". Kèm theo đó là mũi tên dẫn đến vị trí có hài cốt.

'Biển báo' đặc biệt làm từ bao gai đã giúp cơ quan chức năng tìm ra cụ ông mất tích gần 1 năm - Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau đó, vụ việc đã được báo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với người dân xung quanh đã đến khu vực được chỉ dẫn để tìm kiếm và tìm thấy hài cốt kèm quần áo, dép, đèn pin. Qua các phương pháp nghiệp vụ, hài cốt được xác định là cụ ông T.N.

Được biết, cụ ông T.N. được gia đình thông báo mất tích từ tháng 12/2020. Tuy gia đình có cùng lực lượng chức năng và người dân mở những cuộc tìm kiếm nhưng đều không có kết quả gì.

Hiện tại, hài cốt của cụ T.N. đã được công an bàn giao lại cho gia đình cụ để lo hậu sự. Về cái chết của cụ, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

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