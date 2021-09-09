Nhờ 'bảng chỉ dẫn' đặc biệt, thi thể cụ ông mất tích một năm trước đã được tìm thấy

Xã hội 09/09/2021 15:49

Một người trông thấy xác chết đã viết lại lời nhắn trên chiếc bao gai rồi treo lên cây gần hiện trường để nhờ người báo công an. Nhờ vậy mà thi thể của cụ ông mất tích gần 1 năm đã được tìm thấy.

Theo Tiền Phong, Công an huyện Hải Lăng, Quảng Trị vừa thông tin rằng chính quyền và lực lượng chức năng cùng người dân tại xã Hải Phú đã tìm thấy thi thể của cụ T.N. (sinh năm 1933, ngụ tại thôn Phú hưng) được thông báo đã mất tích gần 1 năm qua.

Trước đó, khi đi lấy củi tại đồi Nà Mây vào ngày 7/9, một số người dân ở xã hải Phú đã phát hiện một chiếc bao gai rất khả nghi được căng trên ngọn cây có viết dòng chữ: "Nhờ bà con báo dùm chính quyền, ở đây có xác người chết. Ai đọc được dòng này xin báo giúp". Kèm theo đó là mũi tên dẫn đến vị trí có hài cốt.

Nhờ 'bảng chỉ dẫn' đặc biệt, thi thể cụ ông mất tích một năm trước đã được tìm thấy - Ảnh 1
'Biển báo' đặc biệt làm từ bao gai đã giúp cơ quan chức năng tìm ra cụ ông mất tích gần 1 năm - Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau đó, vụ việc đã được báo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với người dân xung quanh đã đến khu vực được chỉ dẫn để tìm kiếm và tìm thấy hài cốt kèm quần áo, dép, đèn pin. Qua các phương pháp nghiệp vụ, hài cốt được xác định là cụ ông T.N.

Được biết, cụ ông T.N. được gia đình thông báo mất tích từ tháng 12/2020. Tuy gia đình có cùng lực lượng chức năng và người dân mở những cuộc tìm kiếm nhưng đều không có kết quả gì.

Hiện tại, hài cốt của cụ T.N. đã được công an bàn giao lại cho gia đình cụ để lo hậu sự. Về cái chết của cụ, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bộ GD-ĐT đề nghị miễn giảm cước phí internet cho học sinh, sinh viên và giáo viên

Bộ GD-ĐT đề nghị miễn giảm cước phí internet cho học sinh, sinh viên và giáo viên

Bộ Thông tin & Truyền thông đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo đề nghị miễn giảm cước phí internet cho các đối tượng là học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Xem thêm
Từ khóa:   cụ ông mất tích gần 1 năm hài cốt trong rừng thi thể

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số