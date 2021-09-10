Tung tin đồn 'phường ăn chặn vắc xin Covid-19', cô gái trẻ ở Hà Nội ngay lập tức bị xử phạt kịch khung

Cô gái này đã đăng lên MXH nội dung cho rằng phường nơi mình ở đã ăn chặn vắc xin phòng ngừa Covid-19 của người dân. Trên thực tế, địa phương đang tổ chức tiêm ngừa rộng rãi.

Theo Dân Trí, Công an TP.Hà Nội thông tin, một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội vừa bị Công an quận Ba Đình lập hồ sơ xử phạt. Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên là "Teddy A.N." đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân của mình với nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận về công tác tiêm vắc xin Covid-19 tại phường nơi mình ở. Không lâu sau khi bài viết này được đăng tải, Công an quận Ba Đình phát hiện và tiến hành xử lý cá nhân này.

Bài đăng của tài khoản 'Teddy A.N.' trên Facebook - Ảnh: Dân Trí Nội dung chi tiết của bài đăng: "Cái phường này ăn chặn vắc xin, giờ bị khui ra mới ồ ạt cho dân đi tiêm. Các line phường khác không có bóng người, mà phường này vẫn cứ dài cả cây số, nắng nóng xếp hàng mãi không được tiêm, đứng chửi nhau ầm ĩ cả lên mới giải quyết cho tiêm nốt…". Kèm theo bài đăng là 3 bức ảnh chụp điểm tiêm chủng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình. Sau khi Đội An ninh - Công an quận Ba Đình phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc nắm được thông tin của chủ tài khoản "Teddy A.N.", ngày 7/9 vừa qua, người này đã được mời đến cơ quan chức năng để làm việc.

N.T.A thừa nhận thông tin mình đăng lên Facebook trước đó về công tác tiêm vắc xin là sai sự thật - Ảnh minh họa: Internet Được biết, chủ tài khoản trên tên thật là N.T.A (sinh năm 1995, ngụ quận Ba Đình). Vào ngày làm việc tại cơ quan công an, chị N.T.A đã thừa nhận bài viết mà mình đăng lên Facebook liên quan đến công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 là sai sự thật và đã gỡ bỏ bài viết trên, đồng thời cam kết không tái phạm. Vì việc làm của chị N.T.A là hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân nên chị đã bị xử phạt vi phạm hành chính bởi công an quận Ba Đình. Theo đó, tại điểm a, Khoản 3, Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, chị T.A. sẽ đối mặt với mức xử phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng vì việc làm của mình.

Vụ phát 15kg gạo nhưng lại ký nhận 1,5 triệu đồng: Đại diện phường trực tiếp đến nhà xin lỗi 142 hộ dân Đại diện phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) đã trực tiếp đến nhà của 142 hộ dân phải ký nhận tiền dù thật sự ra là nhận gạo để xin lỗi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-tin-don-phuong-an-chan-vac-xin-covid-19-co-gai-tre-o-ha-noi-ngay-lap-tuc-bi-xu-phat-kich-khung-423500.html