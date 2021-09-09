Đã có 2 tỉnh thành thông báo cho học sinh nghỉ học khẩn sau 4 ngày tổ chức khai giảng

Xã hội 09/09/2021 18:46

4 ngày sau khi khai giảng, đã có thêm 2 tỉnh thành thông báo cho học sinh tạm dừng việc đến trường và tiếp tục học online là Đắk Nông và Kiên Giang.

1. Kiên Giang

Trước đó, vào ngày 6/9, UBND tỉnh đã gửi công văn cho 8 huyện, thành phố đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 gồm An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao, Giồng Riêng, Tân Hiệp, Kiên Hải, Phú Quốc với nội dung học sinh ở những nơi này sẽ được đến trường từ ngày 13/9. Còn với những khu vực trong tỉnh đang giãn cách theo chỉ thị 16 thì vẫn tiếp tục dạy và học trực tuyến đối với lớp 9 và lớp 12.

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Vệ sinh, khử khuẩn phòng học ở Kiên Giang - Ảnh: Nhân Dân

Tuy nhiên, mới đây vào ngày 8/9, UBND tỉnh Kiên Giang lại đưa ra một thông báo mới: Học sinh tại 8 huyện, TP đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 vẫn sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường từ ngày 13/9. Đến ngày 20/9, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát sẽ có phương án cho học sinh các cấp đi học trở lại.

2. Đắk Nông

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh tạm ngừng đến trường từ ngày 7/9 cho đến khi có thông báo mới.

Trường hợp trường Dân tộc nội trú tại các huyện và Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Long, nhà trường phải tổ chức cho các em ở lại trường, đồng thời quản lý chặt chẽ học sinh theo quy định phòng dịch. Còn đối với Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, những học sinh ở nội trú sẽ được trở về lại địa phương nơi mình sống và yêu cầu các em thực hiện nghiêm túc các biện pháp, quy định phòng, chống dịch theo quy định.

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Học sinh dự khai giảng năm học 2021 - 2022 - Ảnh: TTXVN

Được biết, vào ngày 5/9 vừa qua, trước khi lễ khai giảng được diễn ra, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đắk R'Lấp đã tổ chức test nhanh Covid-19 cho học sinh và phát hiện ra 1 học sinh dương tính với SARS-CoV-2 là em T.D (trú xã Quảng Tín). Sau đó, xã này cũng ghi nhận thêm các ca F0 mới, trong đó, có nhiều học sinh cùng học tại 1 trường tiểu học có tham dự lễ khai giảng.

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Từ khóa:   tạm dừng đến trường học online dạy học trực tuyến

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