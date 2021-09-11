Cơn bão số 5 giật tới cấp 12, chỉ còn cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi 180km

Trong khi cơn bão số 5 (tên quốc tế là Conson) đang có gió giật mạnh tới cấp 12 và chỉ còn cách bờ biển nước ta tại bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi 180km, thì có tới 70 tàu và 640 ngư dân đang ở trong vùng nguy hiểm.

Thanh Niên đưa tin, trong cập nhật mới nhất về cơn bão số 5 hôm nay của Trung tâm Dự báo khí tượng tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ sáng nay, ngày 11/9, tâm bão chỉ còn cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi 180km về phía đông, nằm ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc và 110,1 độ kinh đông. Trong vùng biển bán kính 160km tính từ tâm bão gió giật mạnh cấp 6, có nơi cấp 8 trở lên. Càng gần tâm bão, sức gió càng mạnh, sức gió mạnh nhất ở cấp 9 - cấp 10, tức là từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

Bão số 5 đang hướng vào các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng tượng thủy văn quốc gia Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo khí tượng tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin thêm, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của cơ bão số 5 nên đã có nơi giật mạnh lên đến cấp 7, giật cấp 10. Còn tại khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi lên đến hơn 150 mm. Cũng do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía tây ở khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm luôn quần đảo Hoàng Sa), có mưa lớn do bão, gió xoáy xuất hiện mạnh cấp 8, giật cấp 9. Vùng biển gần tâm bão đi qua, gió mạnh lên đến cấp 10, giật tới cấp 12, sóng biển cao, ước lượng từ 4 - 6 mét và biển động rất mạnh.

Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm luôn các huyện đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ có sóng biển cao từ 4 - 5 mét, biển động rất mạnh. Đường phố Đà Nẵng ngập nặng trong cơn mưa bão - Ảnh: Thanh niên Khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên, do chịu ảnh hưởng của bão số 5, gió mạnh khoảng cấp 7, giật cấp 9; vùng ven biển có thể mạnh cấp 8 (tại bờ biển của Đà Nẵng và bắc Quảng Nam), giật cấp 10. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến đến 6 giờ sáng nay, vẫn còn tới 70 tàu cá với 640 thuyền viên đang ở trong vùng biển nguy hiểm cao. Theo thống kê, Quảng Ngãi có 33 tàu với 327 người; Quảng Nam có 31 tàu với 273 người; Bình Định có 6 tàu với 40 người.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-bao-so-5-giat-toi-cap-12-chi-con-cach-bo-bien-quang-tri-quang-ngai-180km-423725.html