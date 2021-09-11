Cơn bão số 5 giật tới cấp 12, chỉ còn cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi 180km

Xã hội 11/09/2021 13:05

Trong khi cơn bão số 5 (tên quốc tế là Conson) đang có gió giật mạnh tới cấp 12 và chỉ còn cách bờ biển nước ta tại bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi 180km, thì có tới 70 tàu và 640 ngư dân đang ở trong vùng nguy hiểm.

Thanh Niên đưa tin, trong cập nhật mới nhất về cơn bão số 5 hôm nay của Trung tâm Dự báo khí tượng tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ sáng nay, ngày 11/9, tâm bão chỉ còn cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi 180km về phía đông, nằm ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc và 110,1 độ kinh đông.

Trong vùng biển bán kính 160km tính từ tâm bão gió giật mạnh cấp 6, có nơi cấp 8 trở lên. Càng gần tâm bão, sức gió càng mạnh, sức gió mạnh nhất ở cấp 9 - cấp 10, tức là từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

con bao so 5 1
Bão số 5 đang hướng vào các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng tượng thủy văn quốc gia

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo khí tượng tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin thêm, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của cơ bão số 5 nên đã có nơi giật mạnh lên đến cấp 7, giật cấp 10. Còn tại khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi lên đến hơn 150 mm.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía tây ở khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm luôn quần đảo Hoàng Sa), có mưa lớn do bão, gió xoáy xuất hiện mạnh cấp 8, giật cấp 9. Vùng biển gần tâm bão đi qua, gió mạnh lên đến cấp 10, giật tới cấp 12, sóng biển cao, ước lượng từ 4 - 6 mét và biển động rất mạnh.

Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm luôn các huyện đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ có sóng biển cao từ 4 - 5 mét, biển động rất mạnh.

con bao so 5 2
Đường phố Đà Nẵng ngập nặng trong cơn mưa bão - Ảnh: Thanh niên

Khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên, do chịu ảnh hưởng của bão số 5, gió mạnh khoảng cấp 7, giật cấp 9; vùng ven biển có thể mạnh cấp 8 (tại bờ biển của Đà Nẵng và bắc Quảng Nam), giật cấp 10.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến đến 6 giờ sáng nay, vẫn còn tới 70 tàu cá với 640 thuyền viên đang ở trong vùng biển nguy hiểm cao. Theo thống kê, Quảng Ngãi có 33 tàu với 327 người; Quảng Nam có 31 tàu với 273 người; Bình Định có 6 tàu với 40 người.

Tung tin đồn 'phường ăn chặn vắc xin Covid-19', cô gái trẻ ở Hà Nội ngay lập tức bị xử phạt kịch khung

Tung tin đồn 'phường ăn chặn vắc xin Covid-19', cô gái trẻ ở Hà Nội ngay lập tức bị xử phạt kịch khung

Cô gái này đã đăng lên MXH nội dung cho rằng phường nơi mình ở đã ăn chặn vắc xin phòng ngừa Covid-19 của người dân. Trên thực tế, địa phương đang tổ chức tiêm ngừa rộng rãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Ảnh hưởng của cơn bão số 5 bão số 5 bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số