Trong lúc chơi đùa, bé trai 13 tuổi bị bạn phóng thanh thép đâm xuyên ngực trái

Xã hội 31/08/2021 08:35

Phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu Đ. đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin của Tiền Phong, ngày 30/8, bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ đã cứu sống một bé trai tên T.M.Đ (13 tuổi, trú ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), bị thanh thép kích thước lớn đâm vào ngực.

Được biết, trước đó, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 28/8, cháu Đ. được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, khó thở, da niêm mạc nhợt. Cháu Đ. bị một thanh thép kích thước lớn, dài khoảng 1 mét đâm xuyên vào ngực trái, ở đường nách giữa, khoang sườn 5 - 6, rỉ máu qua miệng vết thương.

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Bé Đ. bị thanh thép kích thước lớn đâm vào ngực - Ảnh: Tiền Phong

Qua lời kể của gia đình, lúc 16h cùng ngày, trong lúc chơi đùa, cháu bị bạn phóng thanh thép ngay vào ngực trái. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa bệnh nhi đến bệnh viện huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh sơ cứu, sau đó chuyển ngay đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm và được chẩn đoán tổn thương nhu mô phổi trái. Kíp trực tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa và chỉ định mổ cấp cứu.

Ê kíp mổ tiến hành mở ngực, lấy thanh thép đang cắm vào phổi trái một cách cẩn trọng, tránh gây mất máu ồ ạt và hạn chế tối đa tổn thương. Ca mổ phức tạp nhưng đã thành công, sau 2 ngày theo dõi, hồi sức hậu phẫu, hiện cháu Đ. hồi phục tốt, có thể ngồi dậy, vận động nhẹ nhàng.

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