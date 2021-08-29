NÓNG: Nghi vấn bé trai 8 tuổi ở Thanh Hóa bị kẻ lạ bịt mồm, trói tay bắt cóc khi đang chơi trốn tìm

Xã hội 29/08/2021 10:51

Thời điểm được giải cứu, bé trai bị bịt mồm và trói chân tay bằng băng dính.

Sáng 29/8, báo Công lý dẫn tin từ Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Công an thị trấn và công an huyện đã kịp thời vào cuộc truy xét, điều tra, giải cứu cháu bé và bắt giữ được hai nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28/8, cháu A. Đ. (8 tuổi) cùng anh trai đang chơi trốn tìm gần nhà thuộc khu 3, thị trấn huyện Hậu Lộc thì bị một nhóm đối tượng dụ dỗ tới nơi hoang vắng thực hiện việc bắt cóc. Không tìm thấy em, người anh chạy về thông báo cho bố mẹ và trình báo cơ quan công an.

NÓNG: Nghi vấn bé trai 8 tuổi ở Thanh Hóa bị kẻ lạ bịt mồm, trói tay bắt cóc khi đang chơi trốn tìm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu bé trai bị nhóm đối tượng tổ chức bắt cóc - Ảnh: Công lý

 Nhanh chóng vào cuộc xác minh, trích xuất camera, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đưa cháu bé di chuyển trên đường nên tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt và giải cứu. 

Thời điểm được giải cứu, bé trai bị bịt mồm và trói chân tay bằng băng dính.

Hiện, động cơ, mục đích của vụ bắt cóc đang được Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

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