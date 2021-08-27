Qua kết quả điều tra cho thấy, đầu tháng 5, cháu M. cùng bà nội là Nguyễn Thị M. từ Hải Phòng vào nhà chị Nguyễn Thu H. - là chị ruột của bố cháu M., ở số 27 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM chơi.

Theo thông tin của Vietnamnet, tối 26/8, thông tin từ Công an quận Lê Chân cho biết, ngày 23/8, Trung tâm y tế quận Lê Chân phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Phòng (CDC) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với cháu Nguyễn Đức M. (SN 2013), ở số 4F/588 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lúc này, mẹ cháu M. đã liên hệ với một nam giới tên T. (chưa rõ lai lịch) nhờ đưa con rời khỏi tâm dịch. Chị cũng thỏa thuận với T. sẽ chịu trách nhiệm làm các thủ tục xét nghiệm Covid-19 cho cháu. Nếu kết quả âm tính sẽ đưa ra Nghệ An vào ngày 21/8.

Sau đó, khi TP.HCM bùng phát dịch nên cháu M. không về lại được Hải Phòng. Đến khoảng giữa tháng 8, do thấy dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp nên mẹ cháu M. là chị Nguyễn Thị Thúy H. đã lên mạng xã hội tìm để nhờ người đưa cháu M. ra Hải Phòng.

Sau đó, chị H. sẽ đón cháu M. tại Nghệ An đưa về Hải Phòng và tiền công cho T. là 5 triệu đồng tiền công. Sáng 20/8, chị H. nhờ người quen là anh Mai Xuân S. (SN 1973), ở ngõ 82 Vũ Chí Thắng, Lê Chân chở đi. Chị H. nói là mua thuốc chữa bệnh cho người nhà ở Hà Tĩnh.

Để việc di chuyển qua các chốt kiểm dịch thuận lợi, 19h ngày 20/8, chị H. và anh S. đã đi xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng. Đúng 9h ngày 21/8, anh S. thuê ô tô tự lái đến nhà đón chị H. rồi chở vào Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An. Tại đây, chị H. và anh S. đón được cháu M. về Hải Phòng.

Đến 2h20 ngày 22/8, anh S. chở 2 mẹ con chị Hường vào khách sạn ở số 249 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân thuê phòng nghỉ ngơi còn anh đi về nhà.

Tiếp đó, khoảng 10h47 cùng ngày, chị H. trả phòng rồi gọi xe taxi do lái xe Phạm Trung H., ở tổ 3, Kha Lâm, Nam Sơn, Kiến An điều khiển chở 2 mẹ con đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Star ở số 16 đường Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Tại đây, chị gọi điện thoại cho chồng là Nguyễn Minh Đ. đến đón.

Khoảng 17h ngày 22/8, anh Đ. đến nhà nghỉ Star đón chị H. về nhà. Sau đó, chị H. lấy xe máy quay lại nhà nghỉ đón cháu M. và tiếp tục hẹn anh S. đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải phòng cùng xét nghiệm Covid-19. Sau khi xét nghiệm xong, chị H. chở cháu M. về nhà tại số 4F/588 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Tổ phản ứng nhanh COVID-19 TP Hải Phòng kiểm tra, chỉ đạo công tác khoanh vùng, dập dịch tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của Tri thức trẻ/Tổ Quốc, căn cứ tài liệu đã thu thập, đến nay thấy chị H. biết rõ con cư trú ở vùng dịch nhưng tìm cách liên hệ để đưa cháu M. từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng không tuân thủ các quy định cách ly, không khai báo y tế tại Trạm kiểm soát dịch bệnh Cầu Nghìn (huyện Vĩnh Bảo) cũng như tại Trạm y tế phường Vĩnh Niệm.

Không chỉ dừng lại ở đó, khi thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế vào ngày 22/8 chị H. khai báo 14 ngày trước đó không đi ra tỉnh, thành phố ở ngoài Hải Phòng, có hành vi khai báo y tế gian dối.

Chi phí tạm tính phát sinh liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến bệnh nhân N.Đ.M. đến nay là 391.477.212 đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.