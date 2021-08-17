Hải Phòng: Hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi hộ dân đang sinh sống ở TP.HCM gặp khó khăn mùa dịch

Xã hội 17/08/2021 13:21

TP.Hải Phòng đã thống nhất hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình người Hải Phòng đang ở TP.HCM với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 17/8, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đã có thông báo thành phố đã thống nhất hỗ trợ mỗi hộ gia đình người Hải Phòng đang ở TP.HCM với mức 2 triệu đồng/hộ. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM đã đồng ý phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng (Hội đồng hương) tại TP.HCM chuyển kinh phí đến từng hộ gia đình.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại TP.HCM, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, trong đó có cả người Hải Phòng đang sinh sống. Hội đồng hương đang tổng hợp và gửi cho TP.Hải Phòng danh sách các hộ gia đình khó khăn với số lượng các hộ cần hỗ trợ đang tăng dần qua các lần báo cáo.

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TPHCM trao tiền hỗ trợ khó khăn cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, trước quyết định trên, UBND TP.Hải Phòng quyết định hỗ trợ cho các hộ gia đình thành nhiều đợt, trong đó đợt 1 sẽ căn cứ theo danh sách Hội đồng hương Hải Phòng tại TPHCM cung cấp vào đầu tháng 8/2021.

Số tiền hỗ trợ sẽ được TP.Hải Phòng chuyển trực tiếp cho các hộ gia đình qua tài khoản cá nhân. Riêng các hộ không có tài khoản, TP.Hải Phòng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Hội đồng hương thực hiện việc chuyển kinh phí đến từng hộ gia đình.

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Văn bản của UBND TP.Hải Phòng về hỗ trợ cho người dân khó khăn đang sống ở TP.HCM - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

UBND TP.Hải Phòng cũng đề nghị Hội đồng hương Hải Phòng tại TP.HCM tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ gia đình gặp khó khăn đề nghị TP.Hải Phòng hỗ trợ bổ sung và sớm gửi cho TP Hải Phòng qua Ủy ban MTTQ TP.Hải Phòng.

Sau khi TP.HCM khống chế được dịch bệnh, Hội đồng hương lập danh sách, ghi họ tên, chữ ký đại diện các hộ dân nhận hỗ trợ gửi cho UBND TP.Hải Phòng qua Ủy ban MTTQ thành phố.

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