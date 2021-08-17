Người dân tá hỏa khi phát hiện một bé gái khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khe cột điện viễn thông, ngay trước cửa một nhà dân ở huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 16/8, UBND xã Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phòng) phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ, người thân thích của một trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn. Cụ thể, sáng sớm ngày 16/8, người dân trên địa bàn phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi tại khe cột điện viễn thông trước cửa nhà ông C.V.S (xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng).

Qua kiểm tra sơ bộ, bé gái được khoảng 2 ngày tuổi, nặng 3,5kg, sức khoẻ bình thường, không sốt, không xuất huyết dưới da, không dị dạng, dị tật. Cháu bé không có giấy tờ, tài sản hay đồ vật nào. Hiện, UBND xã Tiên Minh giao cho bà Nguyễn Thị Vân - Trạm trưởng Trạm y tế xã tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc cháu bé.

Bé gái bị bỏ rơi ở khe cột điện viễn thông - Ảnh: Lao động

Theo thông tin của Dân Trí, UBND xã Tiên Minh cũng đã ra thông báo, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đến UBND xã để làm thủ tục nhận lại cháu bé. Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo này (đến hết ngày 22/8), nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ, người thân thích của cháu bé, UBND xã Tiên Minh sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Trong thời gian thông báo, nếu ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé phải kịp thời báo cáo về UBND xã để xem xét giải quyết.

Cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh phát hiện bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới gốc xoài, kèm phong bì tiền 200.000 đồng UBND phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết người dân trên địa bàn phường này vừa phát hiện 1 bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới gốc cây xoài.

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