Đang trong thời gian cách ly xã hội, bà M. phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin của Tiền Phong, ngày 5/8, ông Hồ Hữu Châu - Chủ tịch UBND thị Trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã làm thủ tục chuyển cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi lên Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu chăm sóc, đồng thời phát thông tin tìm kiếm người thân cho cháu bé.

Cụ thể, khoảng 17h15 chiều ngày 4/8, bà Đào Thị M. (trú khối 3, thị trấn Cầu Giát) phát hiện trước cổng nhà có một thùng carton. Lúc này, bà mở ra để kiểm tra bên trong, bà M. tá hoả khi thấy một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, được bọc bởi một số quần áo cũ, màu da nhợt nhạt, yếu ớt.

Cháu bé bị bỏ rơi được tìm thấy bên trong thùng carton - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Theo thông tin của Kinh tế và Đô thị, ngay sau khi phát hiện, chị M. đã đưa cháu bé đến trạm y tế để chăm sóc. Qua kiểm tra chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cháu bé có tình trạng thở khó, phản xạ kích thích không đáp ứng,... Sau đó, cán bộ y tế thị trấn Cầu Giát nỗ lực thực hiện các biện pháp sơ cứu giúp cháu bé vượt qua cơn nguy kịch.

Cháu bé được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu chăm sóc - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Sáng ngày 5/8, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục được điều trị, chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Hiện, cháu bé đang dần hồi phục và đang được các cán bộ y tế chăm sóc, theo dõi chặt chẽ. Chính quyền địa phương đã phát thông báo rộng rãi để người thân biết và đến nhận lại cháu bé.

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