Cháu bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng trường mầm non tư thục suốt một đêm mưa lạnh. Khi bà Thuý phát hiện, cháu bé đã bị ướt sũng, cơ thể run lạnh.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 20/7, UBND xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) cho biết, đã tiếp nhận thông tin của một trường mầm non tư thục trên địa bàn về việc phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trường.

Sau khi nhận tin báo, UBND xã Nhân Cơ đã chỉ đạo Trạm y tế xã, các cơ quan liên quan xuống trường để tiếp nhận hỗ trợ. Theo ghi nhận ban đầu, cháu bé chỉ khoảng 1 tuần tuổi, cuống rốn có dấu hiệu mới cắt và được thắt bằng sợi dây thun, đang sưng đỏ. Qua kiểm tra, thăm khám, rất may sức khoẻ cháu bé vẫn ổn định.

Bé gái bị bỏ trước cổng một trường mầm non tư thục - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo báo Tiền Phong, trước đó, sáng ngày 19/7, bà Phạm Thị Thanh Thúy - chủ Trường mầm non tư thục tại thôn 5, xã Nhân Cơ, phát hiện cháu bé được bỏ trong một bịch ni lông màu đỏ, quấn chăn kèm theo bình sữa nhỏ. Người dân quanh đó cho biết, bé bị bỏ rơi có 1 mảnh giấy chỉ ghi ngắn gọn nội dung mong bé được chăm sóc tốt, khi nào có điều kiện mẹ sẽ trở về thăm con.

Lúc bà Thuý phát hiện thì cháu bé đã bị ướt sũng, cơ thể run lạnh do đêm trước trời mưa to. Sau đó, bà Thúy đã nhờ bà Vũ Thị Xinh - người dân ở gần trường học, sơ cứu cho cháu rồi báo chính quyền địa phương. Xem lại camera của trường học ghi lại, xác định được cháu bé bị bỏ rơi vào khoảng 19 giờ ngày 18/7.

Hiện tại, đoàn làm việc thống nhất tạm thời để bà Vũ Thị Xinh chăm sóc cho cháu bé theo nguyện vọng. Đồng thời, UBND xã Nhân Cơ đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tìm lại người thân hoặc người nhận nuôi theo quy định để làm thủ tục khai sinh cho cháu.

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