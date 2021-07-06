Bé sơ sinh ở Quảng Nam bị uốn ván nặng do người thân tự dùng tre cắt dây rốn sau sinh

Trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi bị uốn ván nặng do khi sinh tại nhà, trước đó, người thân đã tự dùng tre để cắt dây rốn cho bé.

Theo thông tin Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và bệnh lý sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam, đơn vị này vừa kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng bị uốn ván nặng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mẹ của bé khi sinh tại nhà thì được người thân tự dùng tre để cắt dây rốn.

Bệnh nhi là Hồ Văn P., ngụ ở Xã Trà Cang - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam. Ngay sau khi nhập viện, em được các bác sĩ xác định bị uốn ván rốn và được cách ly điều trị riêng với phòng kín, tránh ánh sáng - tiếng động tối đa, an thần sâu, thở máy và nuôi dưỡng tĩnh mạch.

Bệnh nhi 6 ngày tuổi nhiễm uốn ván rốn sau sinh được bác sĩ cứu chữa kịp thời - Ảnh: Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam

Trao đổi với Quảng Nam Online, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy - Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Bệnh lý sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam) cho biết, em bé được hỗ trợ thở máy xâm nhập 38 ngày, thở máy không xâm nhập 10 ngày. Sau khi cai máy thở, trẻ vẫn còn từng cơn tăng trương lực cơ, tuy nhiên đã có thể tự nuốt sữa được. Tính đến thời điểm này, sau 2 tháng điều trị, trẻ tỉnh táo, tự thở tốt, không còn tăng trương lực cơ, tự bú mẹ tốt. "Chúng tôi hướng dẫn mẹ bé cách chăm sóc, theo dõi và tái khám trong thời gian đến. Dự kiến vài ngày tới, bệnh nhi sẽ được xuất viện" - bác sĩ cho biết.

Bên cạnh đó, bác sĩ Thuý cũng khuyến cáo bệnh uốn ván là căn bệnh nhiễm trùng cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không kịp thời phát hiện và điều trị. Hiện tại, tiêm vắc xin phòng ngừa uốn ván là biện pháp hữu hiệu và an toàn cho cả mẹ và con.

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