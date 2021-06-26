Xúc động chứng kiến hình ảnh bé sơ sinh 8 ngày tuổi bị bế đi cách ly tập trung vì nghi nhiễm Covid-19

Đời sống 26/06/2021 16:51

Trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ xanh bế em bé sơ sinh 8 ngày tuổi bước ra xe cấp cứu để đưa đi cách ly tập trung đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội, những hình ảnh về các em bé nhỏ tại khu cách ly tập trung không có người thân, gia đình bên cạnh chăm sóc khiến người xem vô cùng xúc động. Mới đây, chiều ngày 25/6, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ xanh bế em bé sơ sinh 8 ngày tuổi bước ra xe cấp cứu để đưa đi cách ly tập trung đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ.

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Người phụ nữ bế em bé sơ sinh 8 ngày tuổi lên xe để đi cách ly tập trung - Ảnh: Cắt từ clip

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị, được biết, bé 8 ngày tuổi trên là F1 của các trường hợp nhiễm Covid-19 đến Bệnh viện Trưng Vương cách ly. Trong gia đình em bé có 5 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bao gồm cha mẹ, người bà của cháu bé 8 ngày tuổi và 2 trường hợp bệnh nhi khác. Đại diện Trung tâm Y tế quận 7 (TP.HCM) xác nhận, chiều 24/6, các nhân viên y tế đã phối hợp với một nhóm từ thiện tổ chức chuyến xe 0 đồng để đưa trường hợp bé 8 ngày tuổi đến khu cách ly tập trung. 

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Bà ngoại bế cháu 8 ngày tuổi lên xe đi cách ly tập trung vì nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip hiện đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, dù chỉ vỏn vẹn 32 giây  nhưng vẫn khiến nhiều người xót xa khi chứng kiến. Phía dưới phần bình luận của đoạn video, hàng ngàn người để lại lời chúc cho bé. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Trí - 28 tuổi- tài xế lái xe chuyến xe 0 đồng, cho biết anh chính là người quay lại clip em bé cùng bà ngoại lên xe đến khu cách ly vì nghi nhiễm Covid-19. 

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