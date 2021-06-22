Hiện tại, sức khoẻ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ổn định và đang được các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức chăm sóc.

Theo Báo Người lao động, khoảng 5 giờ 30 sáng 21/6, bảo vệ tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tại huyện Châu Đức) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, được bọc trong quần áo đặt trước cổng bệnh viện. Ngay lập tức, các bác sĩ đưa bé lên xe cấp cứu và chuyển nhanh đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức để được chăm sóc.

Bé gái được các bác sĩ chăm sóc, sức khoẻ ổn định - Ảnh: Người lao động

Bé gái sơ sinh nặng 3,4kg và hiện tại tình trạng sức khoẻ đã ổn định. Bé đã được chích ngừa viêm gan siêu vi B cho trẻ sơ sinh, chích vitamin K và vẫn đang được các y bác sĩ theo dõi phản ứng sau tiêm ngừa vắc xin. Em ngủ ngoan và không bị sốt.

Ngày 22-6, Trung tâm y tế huyện Châu Đức (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tại huyện Châu Đức). Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ cho bác sĩ Ngô Hải Vân - Phó Giám đốc trung tâm theo số điện thoại 0913.110.860.

Hà Nội: Một bé gái sơ sinh nằm trong chiếc thùng giấy bị bỏ rơi trước cổng nhà dân Tối 6/4, một gia đình bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở khu vực trước cửa nhà. Sau khi kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh, được đặt trong thùng giấy.

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