Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng nhà cặp vợ chồng hiếm muộn, mẹ ruột viết tâm thư nhói lòng: 'Yêu con, mẹ xin lỗi con'

Trưa ngày 8/7, chị T. phát hiện gần cổng nhà mình có một bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi được đặt trong chiếc giỏ quần áo.

Theo thông tin báo Nghệ An, tối ngày 8/7, ông Nguyễn Hồng Trung – Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong chiếc giỏ quần áo. Cụ thể, trưa ngày 8/7, chị N.H.T. (trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) phát hiện một giỏ quần áo được đặt gần cổng nhà mình. Khi mở giỏ ra kiểm tra, chị T. giật mình vì thấy bên trong là 1 em bé sơ sinh. Sau khi phát hiện, chị đã lập tức đưa cháu bé lên trạm y tế xã và thông báo cho cơ quan chức năng.

Bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi nặng khoảng 3,2 kg, sức khỏe bình thường - Ảnh: Báo Nghệ An Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, được biết, đây là một bé trai, khoảng 10 ngày tuổi; cân nặng 3,2 kg. Khi phát hiện, cháu bé được mặc áo phông trắng, viền xanh, quấn 1 khăn bông trắng. Bên cạnh cháu là một túi nilông, bên trong túi có 1 bình pha sữa, một số bộ quần áo sơ sinh, bỉm và tã lót. Ngoài ra, còn phát hiện 1 tờ giấy để lại trong giỏ có lời nhắn: "Nhờ gia đình nuôi cháu. Mẹ mong con hạnh phúc bình an. Yêu con, mẹ xin lỗi con". Tờ giấy để lại trong giỏ quần áo cùng cháu bé với lời nhắn: 'Nhờ gia đình nuôi cháu. Mẹ mong con hạnh phúc bình an. Yêu con, mẹ xin lỗi con' - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Giỏ đồ đặt bé trai sơ sinh để gần cổng nhà chị T. - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Sau khi kiểm tra sức khỏe, chính quyền xã đã tạm thời giao cháu bé cho gia đình chị T. chăm sóc. Đồng thời, UBND cũng thông báo để tìm lại người thân cho bé. Nếu trong trong vòng 1 tuần không ai đến nhận, UBND xã Diễn Hồng sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục nhận nuôi cháu bé theo quy định của pháp luật.

Được biết, vợ chồng chị T. hiếm muộn nhiều năm nay. Khi phát hiện có cháu bé được đặt trước cổng nhà, gia đình chị rất vui mừng.

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