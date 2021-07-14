Trong quá trình đi tuần tra, lực lượng công an phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường bê tông sát cánh đồng ở thôn Quảng Nguyên, (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, Hà Nội).

Theo thông tin từ Dân Việt, sáng ngày 14/7, một cán bộ Công an xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai sơ sinh nặng 3,7kg bị bỏ rơi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 13/7, lực lượng Công an xã Quảng Phú Cầu đang đi tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện bé trai bị bỏ rơi cạnh đường bê tông, sát cánh đồng thôn Quảng Nguyên.

Qua kiểm tra cháu bé được mặc quần áo đầy đủ. Cạnh bé trai có mảnh giấy để lại ghi ngắn gọn: "Tôi là mẹ đơn thân, không có điều kiện nuôi con nhờ gia đình nào có duyên gặp cháu giúp mẹ cháu nuôi con ngoan ngoãn nên người. Xin chân thành cảm ơn. Con sinh ngày 9/7/2021 cháu nặng 3,7kg".

Bé trai được lực lượng công an phát hiện trong đêm - Ảnh: Dân Việt

Ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành đưa cháu về Trạm y tế xã xem xét tình hình rồi phối hợp cùng cán bộ UBND xã đưa cháu lên Bệnh viện huyện kiểm tra sức khoẻ. Khoảng 1h sáng nay cháu được đưa về Trạm y tế, tình trạng sức khoẻ hoàn toàn bình thường.

Vị này cho biết thêm, sau khi biết thông tin, có nhiều gia đình trong địa bàn ngỏ ý muốn xin nhận cháu bé làm con nuôi. Tuy nhiên, trước mắt chính quyền địa phương sẽ thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin, nếu ai là người thân đến xin nhận lại cháu bé. Trường hợp sau 7 ngày không ai nhận nuôi, UBND xã Quảng Phú Cầu sẽ làm các thủ tục cần thiết cho cháu bé.

Cả trăm người gọi điện muốn nhận nuôi bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà cặp vợ chồng hiếm muộn Sau khi thông tin về trường hợp một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà được phát đi nhằm tìm người thân cho cháu bé, nhiều người đã gọi điện đến ngỏ ý nhận nuôi, chăm sóc bé, thậm chí đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ bỉm sữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-sat-canh-dong-o-ha-noi-giua-dem-kem-mau-giay-toi-la-me-don-than-nho-gia-dinh-nao-co-duyen-412524.html